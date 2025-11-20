Εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 θα εορταστεί φέτος σε ολόκληρη τη χώρα η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής (1941-1944) και η επέτειος της μάχης του Γοργοποτάμου.

Η Εθνική Αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής υπήρξε έργο Ελλήνων που αντιτάχθηκαν στους κατακτητές και ενάντια στο ναζισμό και το φασισμό. Ο αγώνας αυτός αποτελεί μια ακόμα κορυφαία εκδήλωση για την επιδίωξη του ιδανικού της ελευθερίας. Η Ελληνική πολιτεία καθιέρωσε με το άρθρο 10 του ν. 1285/1982 την επέτειο της μάχης του Γοργοποτάμου ως ημέρα πανελλήνιου εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης, ως έμπρακτη απόδοση του ελάχιστου φόρου τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά στον αγώνα για την ελευθερία.

Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει:

Γενικό Σημαιοστολισμό στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τις οκτώ το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025.

Ειδικότερα στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

α) Ώρα 10.30 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας

β) Ώρα 11:00 π.μ.: Χαιρετισμοί από εκπροσώπους των Αντιστασιακών

Οργανώσεων στο χώρο του μνημείου Εθνικής Αντίστασης (Νέα Παραλία).

γ) Κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης (Νέα Παραλία) από τους:

– Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

– Εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

– Αρχηγούς των αναγνωρισμένων από τον κανονισμό της Βουλής Κομμάτων

– Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

– Δήμαρχο Θεσσαλονίκης

– Στρατηγό Διοικητή ΑΣΔΗΜ

– Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας

– Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Β. Ελλάδος

– Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

– Λιμενάρχη Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

– Εκπροσώπους Αντιστασιακών Οργανώσεων

– Εκπροσώπους Ενώσεων, Σωματείων και Συλλόγων

Στις έδρες των λοιπών Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα τελεστούν Δοξολογίες και θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων με μέριμνα των οικείων Αρχών.

Σχετικά με την πρόσβαση στο χώρο του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης στη Νέα Παραλία:

Επισημαίνεται ότι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, ημέρα των εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Μαραθώνιοι “Olympic Day Run” και “Thessaloniki City Marathon”. Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή των Μαραθωνίων, δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση με αυτοκίνητο στο χώρο κατάθεσης των στεφάνων, στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στις 11.00 π.μ..

Συνιστάται σε όσους επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι ή να παραβρεθούν στην τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο Εθνικής Αντίστασης και κινούνται με αυτοκίνητο, να παρκάρουν το αυτοκίνητό τους στο σταθμό πάρκινγκ του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και να μετακινηθούν πεζή ως το Μνημείο Εθνικής Αντίστασης.