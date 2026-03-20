Δύο νέα πάρκα τσέπης παρέδωσε ο δήμος Θεσσαλονίκης

Δύο νέα πάρκα τσέπης ΔΕΗ Mini Parks παρέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις οδούς Μακεδονίας 64, στην Ε’ Κοινότητα, και Αρτάκης 3, στη Δ’ Κοινότητα, ενισχύοντας το πράσινο και αναβαθμίζοντας τον δημόσιο χώρο στις γειτονιές της πόλης.

Η κατασκευή των δύο ΔΕΗ Mini Parks πραγματοποιήθηκε με δωρεά της ΔΕΗ και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη δημιουργία περισσότερων λειτουργικών και προσβάσιμων χώρων για τους πολίτες.

Με τις δύο αυτές παρεμβάσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσθέτει νέους χώρους πρασίνου σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, δίνοντας στους κατοίκους περισσότερα σημεία καθημερινής στάσης, ανάπαυσης και συνάντησης μέσα στον αστικό ιστό.

Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δήλωσε σχετικά: «Η παράδοση δύο ακόμη Πάρκων Τσέπης ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί μία ακόμη παρέμβαση που ενισχύει το πράσινο στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων. Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χώρο, αποδίδοντάς τον στους πολίτες με τρόπο λειτουργικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ευχαριστούμε τη ΔΕΗ για τη δωρεά και τη συνεργασία σε μια προσπάθεια που αναβαθμίζει ουσιαστικά τον δημόσιο χώρο της πόλης.»

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών Ομίλου ΔΕΗ, Έλενα Χριστοπούλου, σημείωσε: «Η δημιουργία των ΔΕΗ Mini Parks αποτελεί, για εμάς στη ΔΕΗ, μια πρωτοβουλία που στοχεύει να δώσει περισσότερο πράσινο και ποιοτικούς δημόσιους χώρους στις γειτονιές των πόλεων. Μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές παρεμβάσεις στον αστικό ιστό, επιδιώκουμε την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και την ενίσχυση της ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Είμαστε σίγουροι ότι τα νέα ΔΕΗ Mini Parks στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσουν ζωντανά σημεία συνάντησης και δημιουργικής καθημερινότητας για τους κατοίκους της πόλης».