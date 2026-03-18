Δύο νέα πάρκα τσέπης παραδίδει ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Δύο νέα Πάρκα Τσέπης ΔΕΗ Mini Parks, στην οδό Μακεδονίας 64 στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα και στην οδό Αρτάκης 3, στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα παραδίδει στους πολίτες ο Δήμος Θεσσαλονίκης, την προσεχή Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026.

Η τελετή παράδοσης θα γίνει στις 11:00 π.μ. παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, στο Πάρκο Τσέπης που βρίσκεται στην οδό Μακεδονίας 64.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η δημιουργία των δύο νέων Πάρκων Τσέπης ΔΕΗ Mini Parks πραγματοποιήθηκε με δωρεά της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου στις γειτονιές της πόλης.

Η ΔΕΗ έχει αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση συνολικά 25 ΔΕΗ Mini Parks, σε όλη την επικράτεια σε σημεία που επιλέγονται σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους. Με μέσο όρο επιφάνειας τα 300 τ.μ., τα νέα αυτά σημεία αστικού πρασίνου σχεδιάζονται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και εντάσσονται αρμονικά στον ιστό της πόλης.

“Τα νέα πάρκα τσέπης ΔΕΗ Mini Parks έρχονται να ενισχύσουν το πράσινο στον πυκνοδομημένο αστικό ιστό, δημιουργώντας λειτουργικούς και προσβάσιμους χώρους ανάπαυσης, συνάντησης και καθημερινής αναψυχής για τους κατοίκους”, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.