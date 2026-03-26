Δυναμική εκκίνηση του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων “Κλεισθένης”

Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων πραγματοποιήθηκαν σήμερα το απόγευμα τα εγκαίνια του Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», στο πλαίσιο των εκθέσεων Forward Green και Renewable Energy Tech, στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο, που διεξάγεται από τις 26 έως τις 28 Μαρτίου 2026, συγκεντρώνει περισσότερους από 500 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πάνω από 150 δήμαρχοι, ακαδημαϊκοί και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση.

Η τελετή εγκαινίων ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της διοργάνωσης, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green και Renewable Energy Tech, που καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς για την πράσινη και έξυπνη ενέργεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τους επίσημους χαιρετισμούς:

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, Ανδρέας Μαυρομάτης, υπογράμμισε το ρόλο της Θεσσαλονίκης ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, πράσινης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας και αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του συνεδρίου του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ».

Ο Θοδωρής Παναγούλης, από τη συνδιοργάνωση της Renewable Energy Tech, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα και στις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που ενισχύουν την οικονομία και μειώνουν το ενεργειακό κόστος.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων, Παναγιώτης Γρηγοράκος, τόνισε ότι το Συνέδριο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» ξεκίνησε τις εργασίες του με μία καινοτομία, την παρουσίαση πανελλαδικής έρευνας για τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που διενήργησε η εταιρεία Opinion Poll. Ανακοίνωσε επίσης η Ένωση προχωρά στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου με τέσσερα αρχικά πυλώνες, που αντανακλούν στη θεματολογία του Συνεδρίου. Οι πυλώνες αυτοί θα απαρτίζονται από διακεκριμένους επιστήμονες, γενικούς γραμματείας των Δήμων ανάλογων ειδικοτήτων και υπηρεσιακά στελέχη. Ο κ. Γρηγοράκος υπογράμμισε επίσης ότι η Ένωση είναι ένας φορέας που δεν φοβάται την αξιολόγηση και καλεί την Πολιτεία να θεσπίσει κανόνες αξιολόγησης για τους γενικούς γραμματείες της χώρας. Ειδικότερα ιδρύονται πυλώνας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας με επικεφαλής τον καθηγητή Ε. Λέκκα, πυλώνας οικονομικών θεμάτων με υπεύθυνο τον καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, πυλώνας διοικητικών θεμάτων με υπεύθυνο τον καθηγητή Λάμπρο Μπαμπαλιούτα και πυλώνας κοινωνικής προστασίας με επικεφαλής την κ. Νταίζη Παπαπαθανασοπούλου. Συντονιστής των πυλώνων θα είναι ο οικονομολόγος κ. Βαλασόπουλος Παναγιώτης.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις των Δήμων και στην ανάγκη θεσμικής ενίσχυσης της τοπικής διακυβέρνησης. Όπως είπε το λειτουργικό κόστος των Δήμων είναι πολύ υψηλό και το κράτος πρέπει να αυξήσει τα κονδύλια που διαθέτει στους Δήμους. Αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του νέου Κώδικα για την καλύτερη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την υλοποίηση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Υπογράμμισε πως η επιστημονική ημερίδα του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» είναι πολύ σημαντική, γιατί και η αυτοδιοίκηση έχει να κάνει με την διαχείριση των αποβλήτων, έναν τομέα που η ΠΚΜ τα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαχείρισή τους.

Την εκδήλωση ευλόγησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος. Εξέφρασε τη χαρά του για την διοργάνωση του Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτή με την οποία οι πολίτες έρχονται σε επικοινωνία για να επιλύσουν προβλήματα που τους απασχολούν.

Εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Υφυπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Βασίλειος – Πέτρος Σπανάκης, αναφέρθηκε στη λετιουργία του Κόμβου του Υπουργείου Εσωτερικών για την παρακολούθηση της επίδοσης των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογράμμισε ότι αυτά τα αποτελέσματα υπάρχουν χάρη στην πολύτιμη συμβολή των γενικών γραμματέων. Ο κ. Σπανάκης ανάφερε επίσης ότι το υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει μεγάλη βαρύτητα στο να ενημερώνει τους πολίτες.

Ο Υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ανέδειξαν τη σημασία της συνέργειας κράτους και αυτοδιοίκησης για την προώθηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι σύμμαχος των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, αναφέρθηκε στη σημασία του Συνεδρίου, τόνισε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να διεκδικεί για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο ων γενικών γραμματέων για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων.

Το Συνέδριο «Κλεισθένης» επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα όπως ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, η ανθεκτικότητα των πόλεων, η ενεργειακή αυτονομία των δήμων και η αξιοποίηση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Των εγκαινίων προηγήθηκαν ενδιαφέρουσες ανοιχτές συζητήσεις με θέματα: “Οι Δήμοι στην Πρώτη Γραμμή Διακυβέρνησης” και «Τοπική Αυτοδιοίκηση Η επόμενη ημέρα».