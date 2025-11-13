Δράσεις του Δήμου Καλαμαριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη, ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει ένα διήμερο δράσεων πρόληψης και ενημέρωσης, με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού (Δημαρχείο) και στην Πλατεία του Φοίνικα από τις 10:00 έως τις 12:30 και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 στον πεζόδρομο Βότση (Ανατολικής Θράκης & Μ. Αλεξάνδρου) από τις 10:00 έως τις 12:30.

Κατά τη διάρκεια των δράσεων, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις γλυκόζης αίματος, ενώ η διατροφολόγος του Δήμου θα παρέχει εξατομικευμένες διατροφικές οδηγίες και συμβουλές σε άτομα με αυξημένο σάκχαρο.

Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας & Θράκης (ΥΠΕ), το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου και τον Σύλλογο Διαβητικών Ν. Θεσσαλονίκης «Άγιος Δημήτριος».

Στην υλοποίηση των εκδηλώσεων συμμετέχουν και μαθητές του Τμήματος Υγείας του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, προωθώντας την αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

“Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει με συνέπεια σε κάθε γειτονιά να ενισχύει πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόληψη, την ενημέρωση και την υγεία των πολιτών”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς.