Δράσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MINΕV

Νέες συμμετοχικές δράσεις διοργάνωσε με επιτυχία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου MINEV.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο “MINEV” (“Waste MINimization in Big Events”), στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2021-2027 και από εθνικούς πόρους, με βασικό στόχο να υποστηρίξει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων που συγκεντρώνονται σε μεγάλες εκδηλώσεις, μέσω της εφαρμογής πολιτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων, την κυκλική οικονομία και την κλιματική ουδετερότητα.

Συμμετέχοντας δυναμικά στην υλοποίηση του έργου MINEV, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε δύο δράσεις, το Εργαστήριο Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων (Workshop) και Επίσκεψη Μελέτης (Study Visit), το τριήμερο 10–12 Μαρτίου 2026 στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την αποτίμηση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και την επιτόπια παρατήρηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων σε μεγάλες εκδηλώσεις.

Οι δράσεις συγκέντρωσαν εκπροσώπους από τους εταίρους του έργου, από τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, καθώς και από εμπλεκόμενους φορείς (stakeholders), με στόχο την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και τη διερεύνηση της εφαρμογής και της προσαρμογής επιτυχημένων ευρωπαϊκών πρακτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κατά την πρώτη ημέρα των εργασιών, παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα του έργου MINEV στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και αντίστοιχες εμπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, όπως η Μπολόνια (Ιταλία), η Μάλαγα (Ισπανία), η Κλαϊπέντα (Λιθουανία) και η Κρακοβία (Πολωνία). Μέσα από τη συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και τις παρεμβάσεις των εταίρων, αναδείχθηκαν καλές πρακτικές και καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων σε μεγάλες διοργανώσεις, ενισχύοντας τη διακρατική συνεργασία και τη διάχυση αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο των Επισκέψεων Μελέτης (Study Visits), οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να αξιολογήσουν στην πράξη εφαρμογές βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων σε διαφορετικά περιβάλλοντα μεγάλων εκδηλώσεων και σχετικών πρωτοβουλιών. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των φορέων συμμετείχαν σε δράση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με έμφαση στη βιωσιμότητα στον οπτικοακουστικό τομέα, επισκέφθηκαν το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης και τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, όπου παρουσιάστηκαν πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων μεγάλης κλίμακας. Επίσης, η ξενάγηση στο Greek Eco Project ανέδειξε καινοτόμες εφαρμογές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στην επιτόπια επίσκεψη στη διεθνή έκθεση Agrotica στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ – HELEXPO, όπου παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων σε μια ενεργή μεγάλη διοργάνωση, παρέχοντας πολύτιμη εμπειρική γνώση για την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων σε πραγματικές συνθήκες.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των δράσεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας των μελών της εταιρικής σύμπραξης του έργου, με αντικείμενο τον προγραμματισμό των επόμενων φάσεων υλοποίησης, την αποτίμηση της προόδου και το σχεδιασμό των τελικών δράσεων διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου MINEV.

Το Εργαστήριο Παρακολούθησης Αποτελεσμάτων και η Επίσκεψη Μελέτης ανέδειξαν τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας και της ενεργού συμμετοχής των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την επιτυχή μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τον ρόλο του έργου MINEV ως εργαλείου υποστήριξης των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ενσωμάτωση πρακτικών κυκλικής οικονομίας, πρόληψης αποβλήτων και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.