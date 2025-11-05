Δήμος Θεσσαλονίκης: Πότε ξεκινούν οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας – Έρχεται δανειστική βιβλιοθήκη στη νέα παραλία

Στις αρχές του 2026 θα ξεκινήσουν τελικά οι εργασίες για την ανάπλαση του άξονα της οδού Αγίας Σοφίας, κάτω από την Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, η δημοπράτηση του έργου για την ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους αναμένεται στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης στο δημαρχιακό μέγαρο της πόλης και κατά την οποία έκανε αναφορά τόσο στα μεγάλα και εμβληματικά έργα που δρομολογούνται στην πόλη όσο και στις πιο μικρές παρεμβάσεις.

Για την ανάπλαση του άξονα της Αγίας Σοφίας ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως αν και οι εργασίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα, αποφασίστηκε εν τέλει να εκκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026, μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, προκειμένου να μην υπάρξει όχληση στην αγορά τις ημέρες των εορτών.

Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, ο κ. Αγγελούδης ανακοίνωσε πως στα μέσα Νοεμβρίου θα παραδοθεί στους πολίτες το πάρκο Αλκμήνης, στην περιοχή της Χαριλάου, που θα περιλαμβάνει παιδική χαρά, νέο γήπεδο μπάσκετ αλλά και ενίσχυση του πρασίνου μέσω δενδροφυτεύσεων. Παράλληλα, εντός Δεκεμβρίου θα παραδοθεί μια νέα παιδική χαρά έναντι του One Salonica, στη δυτική πλευρά της πόλης. Μάλιστα σε ό,τι αφορά στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, δρομολογούνται παρεμβάσεις για τις ράμπες ατόμων με αναπηρία, τοποθετούνται εμπόδια για την αποτροπή παρκαρίσματος, παγκάκια σε κοινόχρηστους χώρους και αποκαθίστανται πεζοδρόμια σε δρόμους όπως Σαπφούς, Μοναστηρίου, Μ. Θεοδωράκη κλπ.

Επιπλέον, τοποθετείται νέος χλοοτάπητας στο γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας και το γήπεδο αναμένεται να παραδοθεί με νέα εικόνα το επόμενο διάστημα με τον κ. Αγγελούδη να τονίζει πως «στηρίζουμε την προσπάθεια της περιοχής στον ερασιτεχνικό αθλητισμό».

Υπογραμμίζοντας την πρόθεση του Δήμου να στηρίξει τις Δημοτικές Βιβλιοθήκες, ο κ. Αγγελούδης τόνισε πως σύντομα παραδοθεί η νέα δανειστική και ανταλλακτική βιβλιοθήκη στο Γυάλινο Περίπτερο στο Πάρκο των Γλυπτών στη Νέα Παραλία. «Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν το βιβλίο να διαβάζουν με θέα τη θάλασσα», υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Ακόμα ανακοίνωσε πως δρομολογούνται έξι νέα πάρκα τσέπης καθώς και «λίφτινγκ» σε παιδικές χαρές του Δήμου που σήμερα έχουν επικίνδυνα παιχνίδια ενώ σε εξέλιξη είναι οι εργασίες ανακαίνισης σε παιδικούς σταθμούς.

Σχετικά με τα καταστήματα εστίασης που βρίσκονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης έκανε γνωστό πως πλέον όλα έχουν λάβει την απαιτούμενη άδεια κοινόχρηστου και δημόσιου χώρου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ανέρχονται σε 1.200, 40 εκ των οποίων δεν είχαν πληρώσει καθόλου για το προβλεπόμενο τέλος δημοσίου κοινόχρηστου χώρου και 30 μόνο τη μία δόση. Εν τέλει ωστόσο όλα τακτοποίησαν τις οφειλές τους υπό τον φόβο να μπει λουκέτο, υπογράμμισε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης λέγοντας πως τα καταστήματα που θα προχωρούν σε παραβάσεις σε ό,τι αφορά στον δημόσιο χώρο δεν θα γλιτώνουν το λουκέτο.