Δήμος Θεσσαλονίκης: Ορκίστηκαν σήμερα 75 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί – “Δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμοι”

Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε σήμερα με την ορκωμοσία των 75 νέων δημοτικών αστυνομικών. Τα 75 νέα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας ορκίστηκαν σήμερα το πρωί, ωστόσο παραμένει άγνωστο το πότε θα αναλάβουν καθήκοντα, αφού οι Δήμοι βρίσκονται εν αναμονή της εγκυκλίου για την εκπαίδευση των νέων δημοτικών αστυνομικών.

“Σήμερα είχαμε την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αστυνόμων. Με αυτούς η πόλη σε λίγους μήνες, αφού πρώτα πάνε για εκπαίδευση, θα αποκτήσει ένα ισχυρό σώμα, την δημοτική αστυνομία, η οποία καθίσταται ακόμα πιο κοντά στον πολίτη γιατί πλέον θα έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν περισσότερους ανθρώπινους πόρους”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Όπως είπε, παρευρισκόμενος στην ορκωμοσία ζήτησε από τους νέους δημοτικούς αστυνομικούς τα εξής: “Πέρα από τα αυτονόητα που είναι Δικαιοσύνη, αμεροληψία, αντικειμενικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, να σκεφτούν ότι είναι ένα μέρος των δημοτικών υπαλλήλων που έχουν σαν αποκλειστική ευθύνη να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν είναι μόνος στις κακουχίες, στα προβλήματα και στη χρήση του δημόσιου χώρου”.

“Αυτή είναι η αποστολή τους, η προστασία του δημόσιου χώρου και η ενδυνάμωση των σχέσεών με του πολίτες που έχουν την ανάγκη να αισθάνονται ότι η δημοτική αρχή είναι κοντά τους σε οποιαδήποτε στιγμή του χρειαστεί”, σημείωσε ο κ. Αγγελούδης.

“Σημαντικό βήμα η ορκωμοσία – Δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμοι”

Όπως εξήγησε σήμερα το πρωί σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, αν και πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί η ορκωμοσία, οι 75 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμοι καθώς θα πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν, με τους Δήμους να αναμένουν τη σχετική εγκύκλιο. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα χρειαστεί διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών -ίσως και περισσότερο- για να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους.

“Σήμερα το πρωί είχαμε την χαρά να ορκίσουμε τους καινούργιους 75 δημοτικούς αστυνόμους που έρχονται στον Δήμο Θεσσαλονίκης Άλλοι πέντε θα έρθουν σε μεταγενέστερο στάδιο γιατί είχαμε κάποιες αρνήσεις Δεν θα είναι άμεσα διαθέσιμοι. Αναμένουμε και εμείς όπως και οι άλλοι δήμοι στην Ελλάδα την ακριβή εγκύκλιο βάση της οποίας θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αναλάβουν τα καθήκοντά τους το οποίο πιστεύω ότι θα πιάσει περίπου 2 μήνες για την εκπαίδευσή τους μπορεί και περισσότερο”, δήλωσε ο κ. Δημαρέλος.

Αναφερόμενος στην ορκωμοσία των 75 νέων δημοτικών αστυνομικών είπε πως “παρ’ όλα αυτά είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα έτσι ώστε να μπορέσουμε σχεδόν να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας στο εγγύς μέλλον και να μπορέσουμε να είμαστε ακόμα πιο αποτελεσματικοί στο κομμάτι της προστασίας του δημόσιου χώρου”.

Όπως διευκρίνισε ο κ. αντιδήμαρχος, με την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας θα δοθεί βαρύτητα σε όλες τις αρμοδιότητές της. “Ο δημόσιος χώρος και η προστασία του δημόσιου χώρου συνολικά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, είτε αυτό έχει να κάνει με παράνομη στάθμευση, είτε με τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε έχει να κάνει με τον έλεγχο για τα ζώα συντροφιάς είτε με τις επιδόσεις των εγγράφων”.

“Οι 75 νέοι δημοτικοί αστυνομικοί επί της ουσίας θα διπλασιάσουν την ικανότητά μας να επεμβαίνουμε”, τόνισε ο κ. Δημαρέλος.