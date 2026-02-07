MENOY

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Νέο γήπεδο 5Χ5 παρέδωσε σήμερα ο Αγγελούδης – Πού βρίσκεται

|
THESTIVAL TEAM

Ένα νέο γήπεδο 5×5 στην περιοχή της Τριανδρίας παρέδωσε σήμερα προς χρήση ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου, πρόκειται για έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο για τα παιδιά, και όλους τους κατοίκους της περιοχής.

“Συνεχίζουμε με έργα ουσίας, ανταποκρινόμενοι στα “θέλω” των πολιτών και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, φιλικής πόλης”, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Αγγελούδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Αγγελούδη:

“Ένα νέο γήπεδο 5×5 για τα παιδιά και τους κατοίκους της Τριανδρίας
Σήμερα παραδώσαμε αναπλασμένο έναν ακόμη χώρο άθλησης στη Δημοτική Ενότητα της Τριανδρίας.
Αυτή τη φορά, πρόκειται για ένα γήπεδο 5×5, έναν χώρο ανοιχτό και προσβάσιμο για τα παιδιά, τους νέους και όλους τους κατοίκους της περιοχής.
Λίγους μόλις μήνες μετά την παράδοση του νέου χλοοτάπητα στο Δημοτικό γήπεδο Τριανδρίας, είχαμε δεσμευτεί ότι θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάταξη των χώρων άθλησης σε κάθε γειτονιά και αυτό κάνουμε πράξη σήμερα.
Συνεχίζουμε με έργα ουσίας, ανταποκρινόμενοι στα “θέλω” των πολιτών και τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης, φιλικής πόλης”.

Δήμος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης

