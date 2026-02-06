Δήμος Θεσσαλονίκης: “Λίφτινγκ” σε χώρους πρασίνου και ταφής των Κοιμητριών – Έρχεται φύλαξη με κάμερες και σεκιούριτι

«Λίφτινγκ» στους χώρους πρασίνου και στους χώρους ταφής των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, Αγ. Παρασκευής, Μαλακοπής και Ευαγγελίστριας, συνολικής έκτασης 385 στρεμμάτων, πραγματοποιεί ο δήμος Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο τη συντήρηση και αναβάθμιση των διαμορφωμένων σημείων πρασίνου των τεσσάρων Κοιμητηρίων, τη μείωση της επικινδυνότητας από δέντρα που φυτεύτηκαν πριν από πολλά χρόνια και τη βελτίωση της χρήσης των νεκροταφείων από τους επισκέπτες.

Για όλα τα παραπάνω υπογράφηκε τριετής σύμβαση έργου, ύψους 208.000 ευρώ ανά έτος, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψιν ότι τα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου διαθέτουν μια έκταση 150 στρεμμάτων, που είναι διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου, ενώ τα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού και ο περιβάλλων χώρος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Η εργολαβία κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι λειτουργικές ανάγκες και δυνατότητες του δήμου Θεσσαλονίκης ως προς την κάλυψη των αναγκών κηποτεχνίας και εκτέλεσης εργασιών πρασίνου στα τέσσερα κοιμητήρια ευθύνης του δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με ίδια μέσα, καθώς μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια το εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι χώροι πρασίνου είναι ιδιαίτερα σημαντικοί στα νεκροταφεία και η εικόνα που παρουσιάζουν αποτελεί σημαντικό έργο για τον δήμο.

Στην εν λόγω σύμβαση, εκτός από τις εργασίες που αφορούν επισκευή του αρδευτικού συστήματος, αφαιρέσεις κορμών δέντρων που έπεσαν από κακοκαιρίες, συντήρηση και ενίσχυση του πρασίνου με φυτεύσεις νέων δέντρων, συμπεριλαμβάνονται και οι καθαρισμοί των χώρων ταφής. Κρίθηκε απαραίτητο να γίνει από τον εργολάβο καθώς ορισμένοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τακτοποιούν τους τάφους των δικών τους ανθρώπων, με αποτέλεσμα να καλύπτονται από αγριόχορτα.

«Με την εργολαβία αυτή, τα κοιμητήρια του δήμου θα παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα. Υπάρχει πρόνοια από μεριάς μας ώστε να φροντίζονται και οι τάφοι όσων οικογενειών δεν έχουν τη δυνατότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επεμβαίνει ο δήμος», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, Βασίλης Διαμαντάκης.

Μελέτη για φύλαξη των Κοιμητηρίων με σεκιούριτι και κάμερες

Στο μεταξύ, δύο μελέτες -η μία για τη φύλαξη και την προστασία των κοιμητηρίων με σεκιούριτι και κάμερες και η δεύτερη για ταφές και εκταφές, θα είναι έτοιμες το επόμενο διάστημα από τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο κύριος λόγος για την τοποθέτηση των καμερών στα Κοιμητήρια της Θέρμης είναι η προστασία των επισκεπτών και οι κλοπές από άγνωστους δράστες, με τον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο για δράσεις που αφορούν στα Δημοτικά Κοιμητήρια, Δημήτρη Κίρλα, να επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως «με τη μελέτη που είναι σε εξέλιξη για τοποθέτηση καμερών περιμετρικά των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, όπως επίσης και για σεκιούριτι, οι συμπολίτες μας θα νιώθουν πιο ασφαλής για τους τάφους των αγαπημένων τους ανθρώπων».

Ο κ. Κίρλας, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα στα Κοιμητήρια με την πρόσφατη αλλαγή του σχήματος διοίκησης προσθέτει πως «από την πρώτη ημέρα ανάληψης της ευθύνης του δήμου Θεσσαλονίκης ζητήθηκε από τον δήμαρχο, Στέλιο Αγγελούδη, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα τέσσερα Κοιμητήρια, προσπαθώντας καθημερινά τόσο για την καθαριότητα, όσο και τη φύλαξη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ