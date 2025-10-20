Δήμος Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάστηκε το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού στην Άνω Πόλη

Τη νέα δομή του Δήμου Θεσσαλονίκης «Κέντρο Νεότητας & Σπίτι του Εθελοντή» εγκαινίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Σκοπός του νέου Κέντρου που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα (Ακροπόλεως 6) είναι να αποτελέσει πυρήνα κοινωνικής συμμετοχής, συνεργασίας και διαλόγου, ειδικά για νέους, εθελοντές και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στους τρεις ορόφους της, η δομή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Κέντρο Νεότητας : Χώρος δημιουργίας, ενδυνάμωσης, άτυπης εκπαίδευσης και συμμετοχής για τους νέους.

: Χώρος δημιουργίας, ενδυνάμωσης, άτυπης εκπαίδευσης και συμμετοχής για τους νέους. Σπίτι του Εθελοντή : Συνεργατικός χώρος για εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών.

: Συνεργατικός χώρος για εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών. Πολυμορφικό χώρο εκδηλώσεων, κατάλληλο για τη φιλοξενία εκδηλώσεων, σεμιναρίων, δράσεων διαλόγου και πολιτισμού.

Στη διάρκεια των εγκαινίων, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης έκανε λόγο για έναν ζωντανό χώρο συμμετοχής και συνεργασίας για τη νέα γενιά και την ενεργή κοινωνία της πόλης, για τον οποίο είχε δεσμευτεί προεκλογικά και που έγινε πράξη πριν συμπληρωθούν τα δύο χρόνια διοίκησης.

«Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως πόλη της συμμετοχής, του εθελοντισμού και της συνεργασίας, να προσφέρει χώρο και φωνή σε νέους, δημιουργικές ομάδες και ενεργούς πολίτες, να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και τη συνεργασία μέσα από την πράξη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγγελούδης κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και τις εθελοντικές οργανώσεις να κάνουν «σπίτι» τους το νέο Κέντρο, προκειμένου αυτό να καταστεί ως μια αφετηρία δράσεων που θα αγκαλιάσουν όλη την πόλη.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς την εταιρεία «Πλαίσιο Computers», το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών Καλλιπάτειρα και την εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΑΤ, για τις δωρεές τους με τις οποίες κατέστη δυνατή η δημιουργία του Κέντρου, ενώ ευχαρίστησε και όλες τις υπηρεσίες του Δήμου που συνέβαλλαν στην ολοκλήρωσή του.

Την χαρά του για τη συνεισφορά της εταιρείας Πλαίσιο στη δημιουργία της δομής, εξέφρασε ο CEO της Πλαίσιο, Κώστας Γεράρδος, που έδωσε το παρών στην τελετή εγκαινίων. «Ενώ έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της καρδιάς μας, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όταν προτάθηκε αυτή η ιδέα να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι σε μια πόλη που αγαπάμε, για έναν σκοπό που αγαπάμε, που είναι ο Εθελοντισμός, ήταν ένας πολύ δυνατός συνδυασμός, οπότε ήταν πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε συνεισφέρει έστω και λίγο σε αυτήν την Δομή και θα είμαστε πάντα δίπλα» ανέφερε.

Τα συγχαρητήρια της στον Δήμο Θεσσαλονίκης για αυτή την πρωτοβουλία, έδωσε η ιδρύτρια του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτειρα, Νάντια Χατζητόλιου Τακά.«Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι αυτή μια “κυψέλη” για όλους τους νέους που είναι το μέλλον της πατρίδας μας» ευχήθηκε.

Από την πλευρά του ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της ΤΕΧΝΟΜΑΤ, Λάζαρος Λάμπρου, επισήμανε πως για την εταιρεία του, η συμβολή στον άνθρωπο και η στήριξη της νεολαίας είναι πάρα πολύ σημαντική. «Προσπαθούμε να συμβάλουμε όσο μπορούμε στην κοινωνία και στον άνθρωπο, γιατί αυτό είναι στη φιλοσοφία και στην κουλτούρα της εταιρείας μας» είπε χαρακτηριστικά.