Δήμος Θέρμης: Τόνοι ογκωδών αποβλήτων στην περιοχή “Λειβαδίκι” – Μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται οργανωμένη επιχείρηση αποκομιδής και μεταφοράς μεγάλης ποσότητας ογκωδών αποβλήτων και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) από δημοτικές και δημόσιες εκτάσεις και οδούς στην περιοχή «Λειβαδίκι» Πλαγιαρίου, πλησίον του οικισμού Ρομά Περαίας, όπου το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων παρουσιάζει έντονη έξαρση.

Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης έχουν ήδη απομακρύνει περίπου 120 τόνους αποβλήτων. Τα υλικά μεταφέρονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε αδειοδοτημένους χώρους διαχείρισης ΑΕΚΚ, με απόλυτη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε επίσημη ενημέρωση των ιδιοκτητών εκτάσεων της περιοχής, καλώντας τους να μεριμνήσουν άμεσα για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, ιδιοκτήτες έχουν καταστεί – ακόμη και εν αγνοία τους – κάτοχοι αποβλήτων, εξαιτίας παράνομων απορρίψεων από τρίτους.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αντιμετώπισης συσσωρευμένων περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων σε κοινόχρηστους χώρους και αποσκοπεί στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Ο Δήμος Θέρμης υπενθυμίζει ότι τα ογκώδη απόβλητα και τα ΑΕΚΚ δεν συγκαταλέγονται στα κοινά αστικά απορρίμματα και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους απαγορεύεται αυστηρά. Η ευθύνη του παραγωγού των αποβλήτων εκτείνεται έως και τη νόμιμη τελική διάθεσή τους, ενώ η παράνομη απόρριψη επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμης, Στέλιος Γκιζάρης, επισημαίνει με δήλωσή του ότι «η προστασία του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελούν για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης απόρριψης ογκωδών αποβλήτων και ΑΕΚΚ δεν επιβαρύνει μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και το σύνολο των δημοτών, καθώς απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους για την αποκατάσταση των χώρων. Ο σεβασμός στον κοινόχρηστο χώρο είναι υπόθεση όλων μας».

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαχείριση των αποβλήτων και καταγγέλλοντας περιστατικά παράνομης απόρριψης στις αρμόδιες υπηρεσίες.