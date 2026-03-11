Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη για τις καταγγελίες για επίθεση από αγέλη σκύλων: “Αδέσποτες” ειδήσεις προσβάλλουν βάναυσα την αλήθεια

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εξέδωσε ανακοίνωση μετά τις καταγγελίες μάνας και κόρης καθώς και δημοσιεύματα σχετικά με επιθέσεις που δέχτηκαν από την αγέλη αδέσποτων σκύλων.

Ειδικότερα η ανακοίνωση του δήμου αναφέρει: “Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη απορρίπτει κατηγορηματικά αναφορές που επιχειρούν να τον εμπλέξουν σε περιστατικά επιθέσεων από αγέλες αδέσποτων σκύλων. Οι αναφορές είναι επαναλαμβανόμενες, από μητέρα και κόρη, που τις διακινούν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και social media, προσβάλλοντας βάναυσα την αλήθεια.



Μόνον απορίες προκαλούν οι σχετικές αναρτήσεις που επαναλαμβάνονται περιοδικά στα social media για «επιθέσεις» αγέλης σκύλων στην τοποθεσία «Κήπο του Καλού» και στο «106ο Δημοτικό σχολείο» με τα ίδια εμπλεκόμενα άτομα, μητέρα και κόρη κατονομάζοντας ως υπεύθυνο τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, την ίδια στιγμή που οι ίδιες οι καταγγέλλουσες και τα δημοσιεύματα αναφέρονται σε περιοχές που δεν ανήκουν στα διοικητικά μας όρια!!!



Όλοι όσοι κατοικούμε άλλωστε σε αυτήν την πόλη γνωρίζουμε πού βρίσκεται «Ο Κήπος του Καλού», γνωρίζουμε πού βρίσκεται το «106ο Δημοτικό Σχολείο» που επικαλούνται οι καταγγέλουσες. Σίγουρα ΔΕΝ βρίσκονται στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη όπως οι ίδιες δίχως ίχνος ντροπής επικαλούνται.





Στις «αδέσποτες» πληροφορίες χωρίς καμία διασταύρωση και τις ανακριβείς δημοσιεύσεις, απαντάμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα:



Και στα δύο περιστατικά που απασχόλησαν υπέρμετρα τα μέσα ενημέρωσης ΔΕΝ υπήρξε τραυματισμός από δάγκωμα ή άμεση επαφή με αδέσποτο σκύλο.



Και τα δύο εξελίσσονται ΕΚΤΟΣ του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη παρά την αναληθή και εμμονική επιμονή των αναφορών στον Δήμο μας.



Για τους παραπάνω λόγους, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του απέναντι σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι επαναλαμβανόμενη.



Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία των ζώων απαιτεί υπευθυνότητα και ορθή ενημέρωση.



Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη εφαρμόζει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τον Νόμο 4830/2021 και Δημοτικό Μητρώο εθελοντών για την καλύτερη φροντίδα τους.

Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ δήμων ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις σε ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που δεν προσφέρεται για υπερβολές και καλλιέργεια κλίματος φόβου.