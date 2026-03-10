Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη: Δημιουργία Δημοτικού Μητρώου Εθελοντών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προχωρά στη δημιουργία και ενεργοποίηση του Δημοτικού Μητρώου Εθελοντών για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, θεσμοθετώντας ένα οργανωμένο πλαίσιο μεταξύ Δήμου και πολιτών , πολύτιμη συνεισφορά των οποίων αναγνωρίζεται πλέον και θεσμικά.



Με τη δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών, ο Δήμος αναγνωρίζει και στηρίζει την προσφορά των πολιτών που εδώ και χρόνια φροντίζουν τα αδέσποτα ζώα. Μέσα από το οργανωμένο αυτό πλαίσιο συνεργασίας, οι εθελοντές αποκτούν ενεργό ρόλο στη φροντίδα, την καταγραφή και την παρακολούθηση των ζώων στις γειτονιές του Δήμου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους.



Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τον συντονισμό των δράσεων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και δίνει τη δυνατότητα στον Δήμο να χαρτογραφήσει την παρουσία τους στις γειτονιές, ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται πιο στοχευμένα και αποτελεσματικά.



Το Μητρώο Εθελοντών δεν αφορά μόνο τους φιλόζωους πολίτες. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της καθημερινότητας όλων των πολιτών. Μέσα από την οργάνωση των εθελοντών καθορίζονται συγκεκριμένα σημεία σίτισης και υπάρχει καλύτερος συντονισμός στη φροντίδα των ζώων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η άναρχη σίτιση, οργανώνεται η παρουσία των ζώων και περιορίζονται φαινόμενα που δημιουργούν ανησυχία σε πολίτες.



Με το Μητρώο Εθελοντών :

Οργανώνουμε τη συνεργασία μεταξύ Δήμου και πολιτών

Δίνουμε φωνή στη συμμετοχή της κοινωνίας

Χαρτογραφούμε καλύτερα την παρουσία των ζώων στις γειτονιές

Ορίζουμε συγκεκριμένα σημεία σίτισης

Ενισχύουμε τον συντονισμό και την πρόληψη προβλημάτων



«Ο οργανωμένος εθελοντισμός αποτελεί δύναμη για την τοπική κοινωνία. Με τη δημιουργία του Μητρώου Εθελοντών ενισχύουμε τη συνεργασία με τους ενεργούς πολίτες και δημιουργούμε ένα σταθερό πλαίσιο συμμετοχής που συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των αδέσποτων ζώων και στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων» τόνισε σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης ΔΕ Χορτιάτη & Διαχείρισης των αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς Βίβιαν Λιόλιου, δήλωσε αντίστοιχα: «Η φροντίδα των αδέσποτων ζώων είναι μια συλλογική υπόθεση. Με το Μητρώο Εθελοντών οργανώνουμε τη συνεργασία και δίνουμε φωνή στη συμμετοχή των πολιτών, δημιουργώντας ένα σταθερό πλαίσιο συνεννόησης και κοινής δράσης. Παράλληλα, μπορούμε πλέον να έχουμε καλύτερη εικόνα της παρουσίας των ζώων στις γειτονιές, να οργανώσουμε σωστά τη σίτιση και να διασφαλίσουμε μια ισορροπημένη συνύπαρξη που σέβεται τόσο τα ζώα όσο και την καθημερινότητα των δημοτών»



Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη καλεί όσους πολίτες επιθυμούν να συμμετέχουν οργανωμένα να εγγραφούν στο Δημοτικό Μητρώο Εθελοντών Ζώων Συντροφιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και να υποβάλουν αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:



e-ΑΔΕΣΠΟΤΑ > Μητρώο Εθελοντών Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

http://mycityservices.pilea-hortiatis.gr/