Δήμος Νεάπολης – Συκεών: Πρόστιμα σε εταιρείες και εργολάβους που σκάβουν αλλά δεν αποκαθιστούν τον δημόσιο χώρο

Πρόστιμα σε οργανισμούς κοινής ωφελείας αλλά και σε εργολάβους θα επιβάλει πλέον ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών. Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη αποκατάστασης του δημόσιου χώρου μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασής τους, όπως γνωστοποιείται στη σχετική ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από κοινού από τέσσερις αντιδημάρχους του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Όπως τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι αντιδήμαρχοι προχώρησαν στην γνωστοποίηση αυτής τους της απόφασης γιατί έχουν επανειλημμένα επισημάνει την ανάγκη αποκατάστασης του δημοσίου χώρου μετά την απομάκρυνση των συνεργείων αλλά δεν έχουν εισακουστεί.

Το πρόστιμο ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ ενώ σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Η ανακοίνωση του Δήμου Νεάπολης – Συκεών

“Ο δήμος Νεάπολης- Συκέων και συγκεκριμένα οι τέσσερις αντιδήμαρχοι που εμπλέκονται με τα δημοτικά έργα αποφάσισαν από κοινού να υποχρεώσουν τους οργανισμούς κοινής ωφελείας και τους εργολάβους να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους μετά το πέρας των εργασιών τους. Στη σχετική απόφαση τονίζουν ότι θα επιβάλουν πρόστιμα σε περίπτωση μη αποκατάστασης του δημόσιου χώρου μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασής τους.

Συγκεκριμένα, οι αντιδήμαρχοι Δημοτικής Αστυνόμευσης και Καθαριότητας Ιωάννης Ζαρίφης, Οικονομικών Υπηρεσιών Λάζαρος Ωραιόπουλος, Τεχνικών Έργων Στέλιος Γκατζές και Πολεοδομίας Απόστολος Συμεωνίδης ανέλαβαν να ενημερώσουν από κοινού όλους τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, Φυσικό Αέριο, εταιρείες εγκατάστασης οπτικών ινών κ.λπ.) καθώς και τους εργολάβους που εκτελούν έργα ως ανάδοχοι των παραπάνω οργανισμών πως εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 263/2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου και ειδικότερα του άρθρου 26.

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο:

1ον . Μετά την ολοκλήρωση οποιασδήποτε εργασίας σε οδούς, πεζοδρόμια ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών:

• να προβούν σε πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος ή του κοινόχρηστου χώρου,

• να επαναφέρουν τον χώρο στην προηγούμενη κατάσταση, • να καθαρίσουν πλήρως και επιμελώς την περιοχή από υλικά, μπάζα και λοιπά υπολείμματα εργασιών.

2ον . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω:

• επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €), • το πρόστιμο δύναται να επιβληθεί τόσο στον κύριο του έργου όσο και στον ανάδοχο εργολάβο,

• σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η Δημοτική Αστυνομία, σε συνεργασία με την Εποπτεία Καθαριότητας και τις Τεχνικές Υπηρεσίες του δήμου, θα πραγματοποιούν ελέγχους κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, θα εφαρμόζονται άμεσα οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

«Απαιτούμε λοιπόν την αυστηρή τήρηση όλων των παραπάνω με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και τέλος τον σεβασμό και την προστασία του δημόσιου χώρου από όλους μας»”.