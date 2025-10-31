Δήμος Λαγκαδά: Κατάργηση του τέλους ομβρίων από το νέο έτος

Την κατάργηση του τέλους ομβρίων υδάτων από το νέο έτος ανακοίνωσε η Δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, απαντώντας σε ερώτημα της αντιπολίτευσης σχετικά με τη λειτουργία και τα οικονομικά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (ΔΕΥΑΛ).

Η Δήμαρχος τόνισε ότι η προεκλογική δέσμευση της δημοτικής αρχής υλοποιείται, καθώς η οικονομική εξυγίανση της ΔΕΥΑΛ καθιστά πλέον ρεαλιστική και δίκαιη την κατάργηση του τέλους:

«Σήμερα είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι το τέλος ομβρίων καταργείται από το νέο έτος», υπογράμμισε η Δήμαρχος, προσθέτοντας πως «θα κληθείτε να το υπερψηφίσετε στον νέο προϋπολογισμό».

Όπως ανέφερε η κ. Ανδρεάδου «oι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται μία προς μία, με σχέδιο, πρόγραμμα και συνέπεια. Η απόφαση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της εντυπωσιακής πορείας εξυγίανσης της ΔΕΥΑΛ τα τελευταία δύο χρόνια».

Απαντώντας στην αντιπολίτευση, παρουσίασε στοιχεία που αποδεικνύουν τη ριζική βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας της ΔΕΥΑΛ:

Μείωση λοιπών υποχρεώσεων από 1,2 εκατ. ευρώ σε 530 χιλ. ευρώ – ελάφρυνση κατά περίπου 600.000 ευρώ.

Αύξηση ταμειακού υπολοίπου από 58.623 ευρώ (τέλος 2023) σε 600.000 ευρώ σήμερα – εξοικονόμηση περίπου 1,5 εκατ. ευρώ σε λιγότερο από δύο χρόνια.

Σταθεροποίηση κύκλου εργασιών από 3,7 εκατ. ευρώ το 2023 σε 4,1 εκατ. ευρώ το 2024.

Συνεπής εξυπηρέτηση ενεργειακών υποχρεώσεων:

-Πληρωμές προς ΔΕΗ: 78.500 € το 2024, με ήδη καταβλημένα 44.000 € για φέτος.

-Μηδενικό υπόλοιπο οφειλών προς τον πάροχο Elpedison.

-Επενδύσεις άνω των 280.000 ευρώ για εκσυγχρονισμό:

-130.000 € στον Βιολογικό Καθαρισμό Λαγκαδά για πλήρη λειτουργία και ορθές αναλύσεις.

-150.000 € σε αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης, με αποτέλεσμα ελάχιστες διακοπές φέτος.

-Προμήθεια τεσσάρων νέων οχημάτων για τη λειτουργία της επιχείρησης.

-Τοποθέτηση 1.000 “έξυπνων” υδρομέτρων σε διάστημα δύο μηνών, ολοκληρώνοντας πρόγραμμα που είχε μείνει ανενεργό από την προηγούμενη διοίκηση.

-Εξασφάλιση Διαχειριστικής Επάρκειας από τη ΡΑΑΕΥ – εξέλιξη που εντάσσει τη ΔΕΥΑΛ στη λίστα των 32 πιο αξιόπιστων ΔΕΥΑ της χώρας (από σύνολο 132), δίνοντάς της πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η Δήμαρχος τόνισε ότι, παρά το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος, η ΔΕΥΑΛ παραμένει ενεργή, αξιόπιστη και βιώσιμη, ενώ συμμετέχει ενεργά – μέσω της Ένωσης ΔΕΥΑ Ελλάδας – στη διαμόρφωση εθνικής λύσης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ.

«Δεν μπορούμε να έχουμε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Αγωνιζόμαστε ώστε οι ΔΕΥΑ να αποκτήσουν ένα σταθερό και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο που θα διασφαλίζει το μέλλον τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμαρχος.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι η πορεία ανάκαμψης της ΔΕΥΑΛ είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και υπεύθυνης διαχείρισης.

«Η ΔΕΥΑΛ λειτουργεί με διαφάνεια, συνέπεια και νοικοκυροσύνη. Βελτιώνεται κάθε χρόνο, εξοπλίζεται και εκσυγχρονίζεται, για να παρέχει την ποιότητα υπηρεσιών που αξίζουν οι δημότες του Λαγκαδά. Χαίρομαι πραγματικά να απαντώ σε τέτοιες ερωτήσεις, καθώς μου δίνεται η ευκαιρία να αποδείξουμε με δεδομένα τη σημαντική και συστηματική πορεία βελτίωσης της ΔΕΥΑΛ».