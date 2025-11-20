Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Τέθηκε σε λειτουργία ο ανελκυστήρας στην πεζογέφυρα της οδού Ολυμπιάδος, στην Περιφερειακή Οδό

Σε λειτουργία τέθηκε ο ανελκυστήρας στην πεζογέφυρα της οδού Ολυμπιάδος, στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, στον Εύοσμο.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, με την εξέλιξη αυτή αντιμετωπίστηκε “αποτελεσματικά ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ταλαιπωρούσε αφάνταστα όσους πολίτες και κυρίως ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα και γονείς με παιδιά σε καροτσάκι, ήθελαν να διασχίσουν μέσω της πεζογέφυρας το δρόμο, από την οδό Αντώνη Τρίτση, στη Νέα Πολιτεία, στην οδό Ακαδήμου που βρίσκεται Άνωθεν Περιφερειακού”.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, “μετά από μεθοδικές και επίμονες ενέργειες της διοίκησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, ο ανελκυστήρας παρελήφθη από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και αφού διαμορφώθηκε κατάλληλα ο χώρος και έγιναν οι απαραίτητες δοκιμές, παραδόθηκε προς χρήση των πολιτών”.

Στη συγκεκριμένη πεζογέφυρα απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση του κόσμου μόνο ένας ανελκυστήρας, αφού Άνωθεν του Περιφερειακού η οδός Ακαδήμου καταλήγει, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, στο ύψος της γέφυρας.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, “αν και η πεζογέφυρα της οδού Ολυμπιάδος εδώ και δεκαετίες κατασκευάστηκε και χρησιμοποιούταν από τους πολίτες, δεν είχε ποτέ τοποθετηθεί ανελκυστήρας σε αυτήν. Το αποτέλεσμα ήταν να αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα προσβασιμότητας μερίδα των πολιτών”.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία από τη δημοτική Αρχή του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, προκειμένου να παραληφθούν και άλλοι δύο ανελκυστήρες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στις δύο πλευρές της πεζογέφυρας της οδού Σμύρνης, επίσης στον Εύοσμο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και εκεί τα αντίστοιχα προβλήματα προσβασιμότητας.

“Ένα άλυτο πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. Όσοι συμπολίτες μας δεν μπορούσαν, εξαιτίας της έλλειψης ανελκυστήρα, να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη πεζογέφυρα, για να μετακινηθούν στην περιοχή Άνωθεν του Περιφερειακού, πλέον έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν και μάλιστα με απόλυτη ασφάλεια. Με την τοποθέτηση των ανελκυστήρων και στην πεζογέφυρα της οδού Σμύρνης η προσβασιμότητα και στις δύο πλευρές του Περιφερειακού θα γίνεται με πολύ μεγάλη ευκολία από όλους και κανένας συμπολίτης μας δεν θα αισθάνεται αποκομμένος από το σύνολο του κοινωνικού ιστού του δήμου μας”, αναφέρει ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης.