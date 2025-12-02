Θεσσαλονίκη: Κατεδάφιση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων σε Εύοσμο και Κορδελιό, φωτο

Ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου συνεχίζει τις παρεμβάσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του δήμου. “Με μία συντονισμένη επιχείρηση, ο δήμος προχώρησε στην κατεδάφιση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων που εδώ και πολλά χρόνια αποτελούσαν απειλή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια”, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σε πρώτη φάση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατεδάφισης τριών κτιρίων που είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δύο εξ αυτών βρίσκονταν στη δημοτική ενότητα του Ευόσμου και συγκεκριμένα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 1-3 και στη συμβολή των οδών Μικράς Ασίας 38 με Αρκαδίου. Το τρίτο επικίνδυνο κτίριο που κατεδαφίστηκε βρισκόταν στην οδό Σωκράτους 2, στο Ελευθέριο – Κορδελιό.

“Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου καταγραφής, αξιολόγησης και αντιμετώπισης ετοιμόρροπων κτισμάτων που για χρόνια παρέμεναν εγκαταλελειμμένα, υποβαθμίζοντας τις γειτονιές και θέτοντας σε κίνδυνο τους δημότες”, σημειώνει ο Δήμος.

«Από την πρώτη μέρα ανάληψης της διοίκησης, θέσαμε ως στόχο την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του δήμου μας, κλείνοντας “πληγές” δεκαετιών», επεσήμανε ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης και πρόσθεσε:

«Μετά τη μεταφορά του Ειδικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού σε ένα αξιοπρεπές και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά μας, έπειτα από δύο δεκαετίες, την επικαιροποίηση της μελέτης για το στάδιο και το κολυμβητήριο άνωθεν Περιφερειακού, τη λειτουργία του ανελκυστήρα στην πεζογέφυρα της Ολυμπιάδος, την -για πρώτη φορά- αδειοδότηση όλων των αθλητικών χώρων και την πιστοποίηση των παιδικών χαρών, καθώς πολλές ακόμη παρεμβάσεις που δεν είχαν γίνει εδώ και πολλά χρόνια στο δήμο μας, προχωρήσαμε σε μία ακόμη, με γνώμονα την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Δρομολογήσαμε και υλοποιήσαμε την κατεδάφιση ετοιμόρροπων και επικίνδυνων κτιρίων και κατασκευών που εδώ και χρόνια αποτελούσαν κίνδυνο για τους πολίτες, με στόχο τόσο την προστασία των πολιτών, όσο και την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος στο δήμο μας. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, συνεχίζουμε τις μικρότερες ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις, κλείνοντας ανοικτά “μέτωπα” πολλών ετών».