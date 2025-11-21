Δήμος Καλαμαριάς: Πότε έρχεται το Book Friday στις βιβλιοθήκες
Οι βιβλιοθήκες του δήμου Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη θα γιορτάσουν και φέτος την Book Friday, δίνοντας μια ξεχωριστή προσφορά σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.
Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, όλοι οι κάτοχοι κάρτας βιβλιοθήκης θα έχουν τη δυνατότητα να δανειστούν διπλάσιο αριθμό βιβλίων, φτάνοντας τα 20 βιβλία, ενώ η επιστροφή τους μπορεί να γίνει μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου 2026.
Οι αναγνώστες μπορούν να κάνουν κράτηση βιβλίων μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου στο: https://library.kalamaria.gr/ ή να επισκεφτούν την πλησιέστερη βιβλιοθήκη τους. Πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας στο: https://lib.kalamaria.gr/
