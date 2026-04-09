Δήμος Καλαμαριάς: Πώς θα γίνει η αποκομιδή απορριμμάτων για την περίοδο του Πάσχα

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει τους κατοίκους, τους επαγγελματίες και τους επισκέπτες της πόλης σχετικά με το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα:

Τη Μεγάλη Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή και στους βυθιζόμενους κάδους.

Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή απορριμμάτων.

Τη Δευτέρα του Πάσχα, ημέρα αργίας η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ο Δήμος Καλαμαριάς καλεί τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προσπάθεια διατήρησης της καθαριότητας, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και συνεργασία με τις υπηρεσίες καθαριότητας.

“Η συμβολή όλων είναι σημαντική για τη διατήρηση μιας καθαρής και ευπρεπούς πόλης κατά τη διάρκεια των εορτών” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.