Δήμος Καλαμαριάς: Ισορική μέρα για εμάς η σημερινή – Το κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη για την κατασκευή της οδού Πόντου

Ορόσημο για την ιστορία και το μέλλον της Καλαμαριάς αποτελεί η σημερινή ημέρα, όπως τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του Δήμου.

Όπως ανακοίνωσε, παρουσία της Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια διευρυμένης σύσκεψης στο ΥΜΑΘ, την ευθύνη της κατασκευής της οδού Πόντου αναλαμβάνει το κράτος.

“Η σημαντική αυτή απόφαση ήρθε σε συνέχεια του αιτήματος που απέστειλε η Δήμαρχος Καλαμαριάς προς τον Υπουργό, με την οποία τον ενημέρωνε για την εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά στον ορισμό τιμής μονάδας για τις απαλλοτριώσεις της οδού Πόντου και διατύπωνε το αίτημα της Καλαμαριάς να κατασκευασθεί ο δρόμος ως έργο εθνικής σημασίας”, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς και προσθέτει:

“Το αίτημα έγινε δεκτό, όπως ανακοίνωσε στη διάρκεια της σύσκεψης ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη βούληση του κράτους να στηρίξει ένα έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της πόλης μας”.

Παράλληλα στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμαριάς σημειώνει:

“Η Διοίκηση του Δήμου Καλαμαριάς, από την πρώτη στιγμή της θητείας της, εργάστηκε με επιμονή, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, επιλύοντας μέσα σε λίγους μήνες χρόνιες εκκρεμότητες και διοικητικά εμπόδια που κρατούσαν «παγωμένο» το έργο για δεκαετίες.

Η οδός Πόντου, έργο συνολικής αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ (απαλλοτριώσεις και κατασκευή), θα λειτουργήσει σε συνέργεια με το έργο του Μετρό Καλαμαριάς, μεταμορφώνοντας το οδικό δίκτυο και την καθημερινότητα των πολιτών. Με συστηματική δουλειά, επιμονή και συντονισμένες ενέργειες, η Δημοτική Αρχή ξεπερνά καθημερινά εμπόδια, επιλύει χρόνιες εκκρεμότητες και προωθεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα όλα τα μεγάλα έργα της Καλαμαριάς. Η συνεχής προσπάθεια και η μεθοδική δράση αποδίδουν καρπούς, επιβεβαιώνοντας ότι όταν υπάρχει όραμα, σχέδιο και συνεργασία, η Καλαμαριά προχωρά μπροστά, με έργα που αλλάζουν την εικόνα και την ποιότητα ζωής της πόλης”.