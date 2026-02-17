MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Δέλτα: Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο “Βιοκλιματικές Αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου”

|
THESTIVAL TEAM

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα εγκρίθηκε χθες η συγκοινωνιακή μελέτη της ΑΝΕΘ για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου «Βιοκλιματικές αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα», ένα έργο που χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η έγκριση της μελέτης αποτελεί ένα ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου, καθώς διασφαλίζει τον ορθό κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

 Το έργο στοχεύει:

  • Στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
  • Στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας
  • Στη δημιουργία φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος
  • Στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών

Επόμενο βήμα αποτελεί η παρουσίαση της συνολικής μελέτης του έργου στους πολίτες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και διαλόγου.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική, καθώς πρόκειται για μια παρέμβαση που διαμορφώνει το μέλλον της Κοινότητας Σίνδου.

Ο σχεδιασμός προχωρά με διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστική συμμετοχή.

Δήμος Δέλτα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Προβλήματα υδροδότησης για τρεις ώρες αύριο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Απίστευτη δήλωση Παρασκευαΐδη: Αν είναι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα, το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί ακόμη και με δικτατορικά καθεστώτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θανατηφόρο τροχαίο με δίκυκλο στην Πάρο – Νεκρός 18χρονος, σοβαρά τραυματίας 31χρονος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 5 ώρες πριν

ΕΝΦΙΑ 2026: Τέλος χρόνου για τις εκπτώσεις έως 20% – Ποιοι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τον μισό φόρο

LIFESTYLE 7 ώρες πριν

Σωτήρης Τζεβελέκος: Πότε δεν με ενδιέφερε να γίνω πρωταγωνιστής – Πάντα είχα πρώτα την οικογένεια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Έρχεται στην Ελλάδα ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν – Θα δει το ΠΑΟΚ-Θέλτα στην Τούμπα