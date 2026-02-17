Δήμος Δέλτα: Έγκριση συγκοινωνιακής μελέτης για το έργο “Βιοκλιματικές Αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου”

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα εγκρίθηκε χθες η συγκοινωνιακή μελέτη της ΑΝΕΘ για την εκπόνηση των τεχνικών μελετών του έργου «Βιοκλιματικές αναπλάσεις Κοινότητας Σίνδου Δήμου Δέλτα», ένα έργο που χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η έγκριση της μελέτης αποτελεί ένα ουσιαστικό και καθοριστικό βήμα για την εξέλιξη του έργου, καθώς διασφαλίζει τον ορθό κυκλοφοριακό σχεδιασμό, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Το έργο στοχεύει:

Στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

Στην ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας

Στη δημιουργία φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος

Στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών

Επόμενο βήμα αποτελεί η παρουσίαση της συνολικής μελέτης του έργου στους πολίτες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ενημέρωσης και διαλόγου.

Η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας είναι καθοριστική, καθώς πρόκειται για μια παρέμβαση που διαμορφώνει το μέλλον της Κοινότητας Σίνδου.

Ο σχεδιασμός προχωρά με διαφάνεια, τεκμηρίωση και ουσιαστική συμμετοχή.