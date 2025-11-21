Δήμος Δέλτα: Δύο νέες, σύγχρονες παιδικές χαρές στη Σίνδο – Δείτε εικόνες

Δύο ολοκαίνουργιες, ασφαλείς και πλήρως πιστοποιημένες παιδικές χαρές παραδόθηκαν στους πολίτες του Δήμου Δέλτα, αναβαθμίζοντας σημαντικά τον δημόσιο χώρο στη Δημοτική Κοινότητα Σίνδου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και περιλάμβανε την πλήρη ανακατασκευή δύο παιδικών χαρών στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου.

Με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας, οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν:

νέα, πιστοποιημένα όργανα παιχνιδιού

δάπεδα ασφαλείας υψηλής αντοχής

ανανεωμένο φωτισμό

νέο αστικό εξοπλισμό

συνολικές βελτιώσεις στην υποδομή και την πρόσβαση

Οι δύο νέες παιδικές χαρές βρίσκονται:

στην οδό Βιζυηνού ,

, και στη συμβολή Ν. Πλαστήρα – Ελευθερίας – Ηρώων Πολυτεχνείου (Πάρκο Ηρώων).

Με αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος Δέλτα συνεχίζει να επενδύει σε ασφαλείς, ποιοτικούς και λειτουργικούς χώρους παιχνιδιού, δίνοντας στις οικογένειες της Σίνδου δημόσιους χώρους που πραγματικά αξίζουν στα παιδιά τους.

Η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά τόνισε σχετικά ότι:

«Οι δύο νέες παιδικές χαρές που παραδίδουμε σήμερα στους κατοίκους του Δήμου Δέλτα, δεν είναι απλώς δύο ακόμη έργα. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι ο Δήμος μπορεί και οφείλει να επενδύει στους δημόσιους χώρους, στην ασφάλεια των παιδιών μας και στην ποιότητα ζωής των οικογενειών. Με σύγχρονες υποδομές, ασφαλείς εγκαταστάσεις και αισθητική που σέβεται τη γειτονιά, δημιουργούμε χώρους που αγκαλιάζουν το παιδικό παιχνίδι και γίνονται σημείο συνάντησης για όλους.

Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια τις παρεμβάσεις που αλλάζουν την καθημερινότητα».