ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δήμος Χαλκηδόνος: Με υπερηφάνεια και συγκίνηση τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

|
THESTIVAL TEAM

Με λαμπρότητα και εθνική περηφάνια γιορτάστηκε η Επέτειος του «ΟΧΙ» στον Δήμο Χαλκηδόνος. Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώθηκαν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου με δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, καταθέσεις στεφάνων και μαθητικές παρελάσεις στις Δημοτικές Ενότητες Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου και Χαλκηδόνος.

Οι πλατείες και τα δημόσια κτίρια στολίστηκαν με τη γαλανόλευκη, ενώ μαθητές, εκπαιδευτικοί, σύλλογοι και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέδωσαν τιμή σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των Πεσόντων, αποδίδοντας τιμές στους ήρωες του 1940 και παρακολούθησε τη μαθητική παρέλαση στα Κουφάλια. Με το πέρας της μαθητικής παρέλασης ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της σημερινής επετείου, τονίζοντας ότι η 28η Οκτωβρίου, αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του Έθνους μας.

«Είναι μια ημέρα σύμβολο για κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Μια ημέρα που μας θυμίζει πως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια και η ενότητα είναι αξίες αδιαπραγμάτευτες. Το ηρωικό «ΟΧΙ» του 1940 αντηχεί μέχρι σήμερα στις καρδιές όλων μας. Είναι η φωνή ενός λαού που δεν λύγισε μπροστά στον φόβο, που πολέμησε με πίστη, θάρρος και αυταπάρνηση για την πατρίδα και τα ιδανικά του», δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος και κατέληξε: «Οι ήρωες του ’40 μας δίδαξαν ότι η δημοκρατία και η ειρήνη κατακτώνται με θυσίες και συλλογική προσπάθεια. Ας αντλήσουμε δύναμη από το παράδειγμά τους και ας συνεχίσουμε να πορευόμαστε ενωμένοι, με πίστη, ελπίδα και αγάπη για τον τόπο μας.

Χρόνια πολλά σε όλους!».

28η Οκτωβρίου Δήμος Χαλκηδόνας

