Δημαρέλος: Οι νέοι δημοτικοί αστυνομικοί θα αργήσουν να βγουν στους δρόμους – Πρέπει να περάσουν από 4μηνη εκπαίδευση

Σε εκπομπή της ΕΡΤ3 μίλησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Δημαρέλος, για τα θέματα προστασίας των κοινόχρηστων χώρων και την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο κ. Δημαρέλος αναφέρθηκε στα 75 νέα μέλη της δημοτικής αστυνομίας, που ορκίστηκαν την περασμένη Τετάρτη και θα ενισχύσουν το έργο της υπηρεσίας. Όπως εξήγησε, η εκπαίδευσή τους αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις μήνες και θα πραγματοποιηθεί αρχικά διαδικτυακά από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει πρακτική εκπαίδευση στη Σχολή Αστυνομίας και σε κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα. Η έναρξη της εκπαίδευσης εξαρτάται από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος τόνισε την ανάγκη αυξημένων χώρων στάθμευσης, ειδικά για δίκυκλα, ενώ αναφέρθηκε και στα τραπεζοκαθίσματα, επισημαίνοντας ότι στόχος του δήμου είναι η διατήρηση ελεύθερων διαδρόμων για τους πεζούς σύμφωνα με τις γενικές κανονιστικές διατάξεις. «Το μεγάλο πρόβλημα είναι στον πυρήνα του κέντρου, εκεί που είναι η κατεξοχήν εμπορική δραστηριότητα και η ζήτηση για χώρους διασκέδασης», σημείωσε.

Ο Γ. Δημαρέλος αναφέρθηκε επίσης σε ζητήματα όπως η ηχορύπανση, η απαγόρευση καπνίσματος και η οργάνωση των θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια του δήμου για βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την ομαλή λειτουργία των κοινόχρηστων χώρων.