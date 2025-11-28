MENOY

Δ. Θεσσαλονίκης: Καθαρισμοί φρεατίων από συνεργεία του Δήμου

THESTIVAL TEAM

Σε συνεχείς καθαρισμούς φρεατίων τόσο τις προηγούμενες ημέρες όσο και σήμερα προχώρησαν συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Από την Τετάρτη έως και σήμερα, οι εργάτες καθαριότητας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία έχουν φροντίσει να παραμείνουν ελεύθερα τα φρεάτια στους δρόμους της πόλης“, αναφέρει σε ανάρτησή του ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας. Γιώργος Δημαρέλος.

“Ως εκ τούτου, τα πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα το πρωί ήταν περιορισμένα και απορροφήθηκαν γρήγορα. Με την λήξη της πρωινής μπόρας, ξανά, οι εργάτες καθαριότητας επιδόθηκαν σε αγώνα εκ νέου καθαρισμού των φρεατίων, καθώς τα νερά μετέφεραν πάλι φύλλα στις εισόδους των φρεατίων.

Τα στελέχη της πολιτικής προστασίας και της καθαριότητας είναι στον δρόμο προκειμένου να υπάρξει άμεση επέμβαση στα σημεία που θα υπάρξουν προβλήματα από το δεύτερο κύμα έντονης βροχόπτωσης που εξελίσσεται τώρα”, προσθέτει ο ίδιος.

