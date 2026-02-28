Δ. Θεσσαλονίκης για Τέμπη: Τρία χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

«Τρία χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή.

Η τραγωδία των Τεμπών σημάδεψε βαθιά τη χώρα μας.

57 άνθρωποι χάθηκαν άδικα. 57 οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια.

Ο χρόνος περνά, αλλά δεν σβήνει την ευθύνη.

Σήμερα θυμόμαστε με σεβασμό.

Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες.

Κρατάμε ζωντανή την ανάγκη για αλήθεια και δικαιοσύνη.

Για να μη γίνει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο.

Για να μη χαθεί άλλη ζωή τόσο άδικα.

Η σκέψη μας στις 57 ψυχές και στους ανθρώπους τους.

Δεν ξεχνάμε», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.