MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ. Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 800 11 15192

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει πως η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 800 11 15192 έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το πρόβλημα οφείλεται στην υποδομή του παρόχου ο οποίος ενημέρωσε πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασης της σχετικής βλάβης.

“Για οτιδήποτε νεότερο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση”, σημειώνει ο Δήμος.

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

ΚΚΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Απάντηση στην πολεμική εμπλοκή θα δώσει ο λαός με τη μαζική του συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας για Πολυτεχνείο: Οι εξεγέρσεις δεν μπαίνουν σε μουσεία

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ληστεία στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης: Έριξαν όχημα στη βιτρίνα και άρπαξαν δεκάδες προϊόντα, βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πώς έχει αλλάξει το Μετρό την κυκλοφορία αυτοκινήτων, ταξί και ηλεκτρικών πατινιών

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι που τους επιτέθηκε με μαχαίρια

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Έκτακτες διακοπές νερού σε περιοχές της Θεσσαλονίκης