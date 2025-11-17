Δ. Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 800 11 15192

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενημερώνει πως η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του κοινού 800 11 15192 έχει τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Σύμφωνα με τον Δήμο, το πρόβλημα οφείλεται στην υποδομή του παρόχου ο οποίος ενημέρωσε πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασης της σχετικής βλάβης.

“Για οτιδήποτε νεότερο, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση”, σημειώνει ο Δήμος.