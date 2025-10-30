MENOY

Δ. Θεσσαλονίκης: Εκδήλωση για τα προβλήματα λόγου και ομιλίας για παιδιά και ενήλικες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ενημερωτική ομιλία διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Β΄ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Neurofeedback ΟΡΘΟΓΝΩΣΙΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18.00 στο Πολιτιστικό Κέντρο, Μοναστηρίου 93 – 1ος όροφος, με θέμα: ‘’Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ΔΕΠΥ – Δυσλεξία – Διαταραχές Λόγου – Ομιλίας – Πρώιμη Ανίχνευση – Αντιμετώπιση‘’.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης και με σκοπό την πρόληψη, θα διενεργηθούν και δωρεάν διαγνωστικές αξιολογήσεις για παιδιά και ενήλικες.

Η ανίχνευση προβλημάτων λόγου και ομιλίας πρέπει να γίνεται έγκαιρα ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στη συνολική ανάπτυξη και την ευημερία του παιδιού και όλης της οικογένειας.

Δήμος Θεσσαλονίκης

