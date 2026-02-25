MENOY

Δ. Θεσσαλονίκης: Δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την ανάπλαση του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους

THESTIVAL TEAM

Πραγματικότητα η δημοπράτηση του Άξονα και της Πλατείας Αριστοτέλους

H δημοτική αρχή του Δήμου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει πως δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου ανάπλασης του άξονα και της πλατείας Αριστοτέλους.

“Μετά την έναρξη των εργασιών για την ανάπλαση της Αγίας Σοφίας και τη δρομολογούμενη παρέμβαση στην πλατεία Ελευθερίας με τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης που ξεκινά τις επόμενες ημέρες, προχωράμε στο επόμενο βήμα, στην αναγέννηση της εμβληματικής πλατείας της πόλης, με σεβασμό στην ιστορική της φυσιογνωμία και με το βλέμμα στο αισιόδοξο μέλλον της Θεσσαλονίκης.

Μέσα σε 26, μόλις, μήνες εξασφαλίσαμε την απαραίτητη χρηματοδότηση με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θέτουμε τις βάσεις για την υλοποίηση της τρίτης, κατά σειρά, ανάπλασης στην «καρδιά» της πόλης, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Το έργο προβλέπει την αισθητική και λειτουργική ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, από τη Λ. Νίκης έως την οδό Εγνατία, διατηρώντας τον μνημειακό χαρακτήρα του χώρου και ενσωματώνοντας σύγχρονες λύσεις και υλικά που ενισχύουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου, τη βιοκλιματική βελτίωση, την αντοχή στο χρόνο και την πλήρη προσβασιμότητα.

“Συνεχίζουμε, πιστοί στο πρόγραμμά μας, για την υλοποίηση και των υπολοίπων έργων για τα οποία έχουμε δεσμευτεί, όπως το ξύλινο ντεκ στη νέα Παραλία, την ανάπλαση της πλατείας Δημοκρατίας και την αποκατάσταση της πλατείας Διοικητηρίου.

Η πόλη που ονειρευόμαστε γίνεται πράξη”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

