Δ. Θεσσαλονίκης: Απομακρύνθηκαν ζαρντινιέρες, καρότσια και πάγκος από πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, φωτο

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για την απελευθέρωση του δημόσιου χώρου και τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης πεζών και οχημάτων.

Συνεργεία της Αντιδημαρχίας Δημοτικής Αστυνομίας και της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας πραγματοποίησαν τη δεύτερη στοχευμένη δράση απομάκρυνσης αυθαίρετων αντικειμένων από πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Π. Μελά, Πλατεία Τσιρογιάννη, Βασ. Ηρακλείου, Κανάρη, Βούλγαρη, Παπαναστασίου και Χαλκιδικής.

Από τα σημεία αυτά απομακρύνθηκαν συνολικά:

7 ζαρντινιέρες, 1 τροχήλατος πάγκος, 1 τροχήλατο καρότσι, 1 καρέκλα, 1 παλέτα και 1 μεταλλικό καρότσι.

Όλα τα αντικείμενα μεταφέρθηκαν στον χώρο συγκέντρωσης ογκωδών αντικειμένων του Δήμου και καταστράφηκαν.