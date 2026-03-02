Δ. Θεσσαλονίκης: 218 έλεγχοι και 24 “καμπάνες” από τη Δημοτική Αστυνομία για τα ζώα συντροφιάς

Τον απολογισμό των δράσεων ελέγχου για τα ζώα συντροφιάς κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 παρουσιάζει η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, με στόχο την προστασία των ζώων και την ομαλή συμβίωση στην πόλη.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο από αμιγή κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και από μικτά κλιμάκια σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), με αντικείμενο την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων συντροφιάς και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021.

Στατιστικά στοιχεία ελέγχων

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν συστηματικά σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά:

218 τακτικοί έλεγχοι

τακτικοί έλεγχοι 21 ελεγχθείσες και επανελεγχθείσες καταγγελίες

ελεγχθείσες και επανελεγχθείσες καταγγελίες 24 διοικητικά πρόστιμα για μη τήρηση της νομοθεσίας, συνολικού ύψους 7.000 ευρώ

Ουσιαστική συμμόρφωση και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβουλευτική δράση της υπηρεσίας, με στόχο όχι μόνο την επιβολή της νομιμότητας, αλλά και την ουσιαστική συμμόρφωση των ιδιοκτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, σε 8 περιπτώσεις καταγράφηκε άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ζώων συντροφιάς, έπειτα από υποδείξεις των οργάνων ελέγχου σχετικά με:

τον εμβολιασμό,

την κτηνιατρική κάλυψη,

τις επικαιροποιήσεις και μεταβολές στοιχείων ιδιοκτήτη στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

«Η προστασία των ζώων είναι δείκτης πολιτισμού της πόλης μας. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στην ενημέρωση και την υπεύθυνη ιδιοκτησία. Συνεχίζουμε καθημερινά για μια Θεσσαλονίκη φιλική προς όλους» τονίζει η υπηρεσία σχετικά με τους ελέγχους.