MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δ. Θεσσαλονίκης: 218 έλεγχοι και 24 “καμπάνες” από τη Δημοτική Αστυνομία για τα ζώα συντροφιάς

|
THESTIVAL TEAM

Τον απολογισμό των δράσεων ελέγχου για τα ζώα συντροφιάς κατά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 παρουσιάζει η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, με στόχο την προστασία των ζώων και την ομαλή συμβίωση στην πόλη.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι τόσο από αμιγή κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας όσο και από μικτά κλιμάκια σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), με αντικείμενο την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων συντροφιάς και των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4830/2021.

Στατιστικά στοιχεία ελέγχων

Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν συστηματικά σε διάφορες περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά:

  • 218 τακτικοί έλεγχοι
  • 21 ελεγχθείσες και επανελεγχθείσες καταγγελίες
  • 24 διοικητικά πρόστιμα για μη τήρηση της νομοθεσίας, συνολικού ύψους 7.000 ευρώ

Ουσιαστική συμμόρφωση και βελτίωση συνθηκών διαβίωσης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη συμβουλευτική δράση της υπηρεσίας, με στόχο όχι μόνο την επιβολή της νομιμότητας, αλλά και την ουσιαστική συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
Στο πλαίσιο αυτό, σε 8 περιπτώσεις καταγράφηκε άμεση βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης ζώων συντροφιάς, έπειτα από υποδείξεις των οργάνων ελέγχου σχετικά με:

  • τον εμβολιασμό,
  • την κτηνιατρική κάλυψη,
  • τις επικαιροποιήσεις και μεταβολές στοιχείων ιδιοκτήτη στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.

«Η προστασία των ζώων είναι δείκτης πολιτισμού της πόλης μας. Οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύουν στην ενημέρωση και την υπεύθυνη ιδιοκτησία. Συνεχίζουμε καθημερινά για μια Θεσσαλονίκη φιλική προς όλους» τονίζει η υπηρεσία σχετικά με τους ελέγχους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Κρίση στη Μέση Ανατολή: Βυθίζεται το Χρηματιστήριο Αθηνών – Πτώση άνω του 3%

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Η παράσταση “Ήλιος με ξιφολόγχες” έρχεται στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών

ΔΙΕΘΝΗ 31 λεπτά πριν

Ιράν-Αλί Λαριτζανί: Το Ιράν θα πολεμήσει “όποιο και αν είναι το τίμημα”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

ΕΕ: Φον ντερ Λάιεν: Η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή είναι κρίσιμη – Η μόνη λύση με διάρκεια είναι η διπλωματική

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τασούλας: Εύχομαι αγαθή συμπόρευση Εκκλησίας και Πολιτείας με βάση τους διακριτούς ρόλους για το καλό της κοινωνίας

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κλέλια Ρένεση: Βλέπουν έναν λαό τρία χρόνια στις πλατείες να κλαίει – Τι άλλο πρέπει να κάνουμε; Να αυτοπυρποληθούμε;