Δ. Θέρμης: Nέο πολιτιστικό κέντρο στους Ταγαράδες

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την Κοινότητα των Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης στις 12 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαράδων, ένα σύγχρονο κτίριο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την κοινωνική ζωή της περιοχής. Το έργο, είχε αρχικό προϋπολογισμό 3.070.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 2.476.515,68 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Η κατασκευή χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» (Τ.Π.Α./Π.Π.Α.), Άξονας Προτεραιότητας 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα», με ποσό 1.650.000 ευρώ και από ίδιους πόρους του Δήμου με ποσό 1.420.000 ευρώ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως τον Δεκέμβριο του 2027, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το νέο πολιτιστικό κέντρο θα αποτελέσει έναν πολυλειτουργικό χώρο πολιτιστικών δράσεων, εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και κοινωνικών συναντήσεων, ενισχύοντας τη συλλογικότητα και την εξωστρέφεια της Κοινότητας Ταγαράδων.

Πρόκειται για ένα διώροφο κτίριο το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

•στο ισόγειο χωροθετείται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με τους βοηθητικούς χώρους, την κεντρική γραμματεία και τα απαραίτητα WC.

•στον όροφο χωροθετούνται οι αίθουσες διδασκαλίας, πιο συγκεκριμένα δύο αίθουσες διδασκαλίας εικαστικών τεχνών, δύο αίθουσες διδασκαλίας μουσικής, μία αίθουσα διδασκαλίας χορού, τα απαιτούμενα WC καθώς και μικρός αποθηκευτικός χώρος.

• στο υπόγειο χωροθετείται χώρος δανειστικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και χώρος Η/Υ, αποθήκες, WC και αποδυτήρια για χορευτικές ομάδες και χώρος για τις απαραίτητες Η/Μ εγκαταστάσεις.

Η λειτουργία του αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την περιοχή, να ενισχύσει την τοπική πολιτιστική παραγωγή, να προσφέρει σύγχρονες υποδομές στους συλλόγους και τους κατοίκους και να δημιουργήσει έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και δημιουργικότητας.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος σημειώνει πως «ο Δήμος Θέρμης συνεχίζει με σταθερά βήματα την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, επενδύοντας στον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων δεν είναι απλώς ένα νέο κτίριο, είναι μια επένδυση η οποία αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και κυρίως των νέων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο, μοντέρνας αρχιτεκτονικής, με χώρους ικανούς να φιλοξενήσουν κάθε πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Αποτελούσε διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ήρθε πλέον η ώρα της υλοποίησης».

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ταγαράδων, Δημήτριος Καλαθάς αναφέρει ότι «η υπογραφή της σύμβασης για το Κέντρο Πολιτισμού Ταγαράδων αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την κοινότητά μας. Πρόκειται για ένα έργο που οραματιστήκαμε, διεκδικήσαμε και τώρα μπαίνει επιτέλους σε φάση υλοποίησης. Το νέο πολιτιστικό κτίριο θα αποτελέσει χώρο συνάντησης, δημιουργίας και έκφρασης για όλους τους κατοίκους, μικρούς και μεγάλους. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στον τόπο μας».