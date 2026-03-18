Δ. Ωραιοκάστρου: Τιμήθηκαν οι γυναίκες που φροντίζουν για την καθαριότητα σχολείων και δημοτικών κτιρίων

Τις γυναίκες που φροντίζουν για την καθαριότητα των σχολείων και των δημοτικών κτιρίων τίμησε σήμερα ο Δήμος Ωραιοκάστρου,με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Την προηγούμενη εβδομάδα προηγήθηκε εκδήλωση προς τιμή των εργαζόμενων γυναικών στον τομέα της Καθαριότητας.

«Τιμούμε και εσάς,τις γυναίκες που καθημερινά φροντίζετε να είναι καθαρά τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια. Είναι μια λιτή, συμβολική εκδήλωση, για σας να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την προσφορά σας», είπε η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα και μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα «Νέλλυ Δελή» στο Δημοτικό Κτίριο «Παύλος Μελάς». Η κ. Ζάπρα και οι αντιδήμαρχοι, Ευαγγελία Δρόσου και Ευάγγελος Χατζηαντωνίου προσέφεραν στις κυρίες από ένα προσωπικό σετ περιποίησης, δωρεά της εταιρίας Garden που εδρεύει στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Δήμος Ωραιοκάστρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Γιακουμάκης, παραμένουν εκτός Κένι-Ζίβκοβιτς ενόψει Βόλου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ερυθρός Σταυρός: Εντυπωσιακή διασωστική εκπαίδευση επιβίωσης και διάσωσης στον Όλυμπο – Βίντεο και φωτο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Συγγενείς Θυμάτων Τεμπών: Ξανά μαζί στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα – Το έγκλημα δε θα συγκαλυφθεί

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, σύμφωνα με το Ισραήλ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Παπαγεωργίου η 24χρονη από τη Βέροια που βρέθηκε βαριά χτυπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Μυτιλήνη: Σε απεργία διαρκείας τα πρατήρια υγρών καυσίμων