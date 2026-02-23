Δ. Ωραιοκάστρου: Με κέφι και σαρακοστιανά εδέσματα γιορτάστηκαν τα “Κούλουμα”

Με παραδοσιακό τρόπο γιορτάστηκαν σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, τα «Κούλουμα» στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Στις Δημοτικές Ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις και διανεμήθηκαν δωρεάν στους πολίτες φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά εδέσματα.

Στο Ωραιόκαστρο η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Αλώνια.

Τον κόσμο καλωσόρισε η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, η οποία ευχήθηκε καλή Σαρακοστή με υγεία σε όλες και όλους, ενώ μετέφερε και τις ευχές του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε και στις εκδηλώσεις που έγιναν για να γιορταστούν τα Κούλουμα στο Μελισσοχώρι, στη Λητή, στον Δρυμό, στη Νέα Φιλαδέφλεια, στον Πεντάλοφο, στη Νεοχωρούδα, στο Μεσαίο, στο Πετρωτό και στον Μονόλοφο, όπου διανεμήθηκαν στους πολίτες φασολάδα, λαγάνες και σαρακοστιανά εδέσματα.

Οι εκδηλώσεις έγιναν σε συνεργασία με τις Κοινότητες και συμμετείχαν οι πρόεδροι και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.