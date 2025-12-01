Δ. Ωραιοκάστρου: Φωταγωγήθηκαν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε Δρυμό και Πεντάλοφο

Από τον Δρυμό και τον Πεντάλοφο άρχισαν το περασμένο Σαββατοκύριακο οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις «Αγγέλλων Έλευσις 2025» στον Δήμο Ωραιοκάστρου.

Σε χαρούμενο και γιορτινό κλίμα έγινε η φωταγώγηση των χριστουγεννιάτικων δέντρων με πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Στον Δρυμό

Η πρώτη για φέτος φωταγώγηση χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Δήμο Ωραιοκάστρου έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στην Κοινότητα Δρυμού. Τον κόσμο καλωσόρισε στην εκδήλωση η πρόεδρος της Κοινότητας, Όλγα Διαμέλα και η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, μετέφερε τον χαιρετισμό του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, και ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία σε όλες και σε όλους.

Μικροί και μεγάλοι μέτρησαν αντίστροφα και το δέντρο που στήθηκε στην πλατεία του χωριού φωταγωγήθηκε. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να παίξουν με τον Άη Βασίλη, τα ξωτικά του και τον ξυλοπόδαρο.

Επίσης, τα τμήματα μοντέρνου χορού του Πολιτιστικού Συλλόγου Δρυμού, με την καθοδήγηση της γυμνάστριας Χάιδως Πανούση, παρουσίασαν χορούς και μάγεψαν το κοινό.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά, ψάλλοντας χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα κάλαντα, η χορωδία του ΚΑΠΗ Δρυμού με μαέστρο τον Αχιλλέα Ρούση, η χορωδία Φίλων Μουσικής Μελισσοχωρίου με χοράρχη τον Χαρίση Κατελα-Καζαμία και τον Ανδρέα Μαρκάκη στο ακορντεόν και ο Σύλλογος Κρητών Ωραιοκάστρου και φίλων «Ερωτόκριτος».

Ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση έδωσε και ο Σούλης Γιαμπάστος, ο οποίος ντυμένος ως Άγιος Βασίλης, μοίρασε γλυκά και χαρά στα παιδιά και φωτογραφήθηκε μαζί τους. Την εκδήλωση υποστήριξαν τα μέλη της ΕΘΕΛΟΔ Δρυμού.

Παράλληλη Δράση – Έκθεση Δωδεκαημέρου

Αξίζει να σημειωθεί ότι κτίριο της Κοινότητας φιλοξενείται έκθεση με παραδοσιακό εορταστικό υλικό του Δωδεκαημέρου του Δρυμού. Την επιμέλεια της έκθεσης είχε η Αντωνία Κορομηλά, με κείμενα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου Ηλία Χρυσοστομίδη και την υποστήριξη της Ανδριανής Γκαλέτση. Η έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, για να γνωρίσουν τα παιδιά τα έθιμα της περιοχής του Δρυμού, αλλά και για να τα θυμηθούν οι παλιότεροι.

Στον Πεντάλοφο

Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Κοινότητα Πενταλόφου.

Η πρόεδρος της Κοινότητας, Χριστίνα Γραικού, καλωσόρισε τον κόσμο και ευχαρίστησε όσες και όσους βοήθησαν για να πραγματοποιηθεί η γιορτινή εκδήλωση. Η αντιδήμαρχος Σύγχρονου Πολιτισμού, Χριστίνα Ζάπρα, ευχήθηκε χαρούμενες γιορτές με υγεία και παράλληλα μετέφερε και τις ευχές του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και χαιρέτισε ο βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης, Θεοφάνης Παππάς.

Το δέντρο φωταγωγήθηκε και αμέσως μετά τα μέλη της χορωδίας του ΚΑΠΗ Πενταλόφου με μαέστρο τον Αχιλλέα Ρούσση έψαλλαν τα κάλαντα και χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Ο κόσμος χειροκρότησε με ενθουσιασμό τα παιδιά του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου, που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς.

Οι μικροί κάτοικοι του Πενταλόφου διασκέδασαν και έπαιξαν με τον Άη Βασίλη, ξωτικά, ανιματέρ και τον ξυλοπόδαρο, ενώ σε όλους προσφέρθηκαν χριστουγεννιάτικα γλυκά, κεράσματα και ροφήματα. Στις φωταγωγήσεις των χριστουγεννιάτικων δέντρων στον Δρυμό και στον Πεντάλοφο συμμετείχαν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη των τοπικών συμβουλίων των Κοινοτήτων, πολίτες και οι πρωταγωνιστές τα παιδιά.