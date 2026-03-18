Δ. Καλαμαριάς: Έκκληση στους δημότες να μην απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους – “Προέκυψε βλάβη στο ΚΔΑΥ Θέρμης”

Προσωρινό πρόβλημα έχει προκύψει στη διαδικασία αποκομιδής της ανακύκλωσης,. όπως ενημερώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, λόγω βλάβης στο Κέντρο Διανομής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Θέρμης.

Ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση στους δημότες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει κατοίκους και επαγγελματίες ότι εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο Κέντρο Διανομής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Θέρμης, έχει προκύψει προσωρινό πρόβλημα στη διαδικασία αποκομιδής της ανακύκλωσης.

Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην απορρίπτουν ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος, καθώς το ΚΔΑΥ έχει σταματήσει να υποδέχεται φορτία από όλους τους Δήμους. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Δήμος Καλαμαριάς

