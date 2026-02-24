Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Δημιουργείται χώρος πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων

Υπογράφηκε το πρωί της Τρίτης μεταξύ του Δημάρχου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος Λάζαρου Κυρίζογλου και των αναδόχων του έργου «Δημιουργία χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Καραντινού και Ρόδων – ΟΤ 97Α».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.353.798,73€ χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» στον Άξονα Προτεραιότητας 05 με τίτλο «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αφορά στη δημιουργία αστικού πάρκου στο Ο.Τ.97Α το οποίο βρίσκεται στην συνοικία Βοσπόρου εντός της Πολεοδομικής Ενότητας 4 (Π.Ε.4) και με χρήση γης πρασίνου σύμφωνα με το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης και στο πλαίσιο της γενικότερης πολεοδομικής αναβάθμισης της περιοχής.

Το έργο περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

Δημιουργία χώρου μικρού αμφιθεάτρου που να έχει τη δυνατότητα παράλληλων διαφορετικών χρήσεων. Με τη διαμόρφωση των μικρών διαφορών τις περιμετρικές ράμπες και τους τοίχους αναρρίχησης δίνεται η δυνατότητα διαφορετικής χρήσης αλλά και οργάνωσης αυθόρμητων εκδηλώσεων και κοινωνικοποίησης. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια συμμετοχής στη χρήση από διαφορετικές ηλικιακά ομάδες. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα ενός χώρου συνάθροισης κοινού με εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος χώρος μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης διαφόρων δραστηριοτήτων.

Δημιουργία πάρκου σκύλων ώστε να ικανοποιηθεί η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη οργανωμένων χώρων αναψυχής για σκύλους και να αποτραπεί η αυθαίρετη χρήση άλλων χώρων μη συμβατών.

Δημιουργία χώρου για παιδιά προσχολικής ηλικίας με ποδηλατοδρόμιο και χώρο ανάπαυσης.

Δημιουργία αρωματικών και καλλωπιστικών κήπων για ποιοτική αναβάθμιση πρασίνου, χαλάρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Δημιουργία κήπων βροχής για βιολογική κατακράτηση ρύπων και φυσική αποστράγγιση.

Δημιουργία χώρων στάθμευσης για επισκέπτες και ΑΜΕΑ.

Εισαγωγή υδάτινου στοιχείου για ψυχαγωγία αλλά και βελτίωση του μικροκλίματος μέσω της εξάτμισης.

Δημιουργία χώρων με καθιστικά, τραπέζια σκάκι για δραστηριότητες και τραπέζι πινγκ-πονγκ.

Εκτός από τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης Λάζαρο Κυρίζογλου παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Βασίλειος Μανωλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, καθώς και ο εκπρόσωπος των αναδόχων εταιριών κ. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης.

Με την υπογραφή της σύμβασης ξεκινάει η υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου έργου πνοής στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ενός έργου το οποίο θα έχει άμεσα οφέλη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.