Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ θα αναζητηθεί για το έργο της αναβάθμισης της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών από τον κόμβο Κ12 ως τον κόμβο της Θέρμης, καθώς το έργο έχει απενταχθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Πάρις Μπίλλιας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Πράξεις για τη Μακεδονία» Χρήστου Παπαστεργίου, στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ανέφερε ότι αναμένεται «ένα έγγραφο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε σχέση με μια έκταση που θα πρέπει να απαλλοτριωθεί ώστε να υπάρχει η συναίνεσή του προκειμένου να υποβληθεί αίτημα στη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση».

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το έργο προβλέπει τη δημιουργία ενός κλειστού αυτοκινητόδρομου από τον κόμβο Κ12 ως τον κόμβο της Θέρμης, ενώ η πρόσβαση των οχημάτων στο εν λόγω τμήμα θα γίνεται μόνο από τέσσερις κόμβους. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναμόρφωση του ανισόπεδου κόμβου στη Μαρίνου Αντύπα, του κόμβου στο Mediterranean Cosmos και του ανισόπεδου κόμβου της Θέρμης όπως επίσης και η κατασκευή ενός ακόμη ανισόπεδου κόμβου μεταξύ των κόμβων του Cosmos και της Θέρμης (κάτω διάβαση).

Επιπλέον, θα γίνει αναμόρφωση της κύριας αρτηρίας, του δρόμου Θεσσαλονίκης – Μουδανιών δηλαδή, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και του επιπέδου κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης, τη βελτίωση και ενίσχυση του οδοστρώματος, την αποκατάσταση των ερεισμάτων και τη διαγράμμιση. Έργο ιδιαίτερης σημασίας θα είναι και εκείνο της πλήρους αντικατάστασης των στηθαίων συστημάτων αναχαίτισης στην κεντρική νησίδα και στις πλευρικές αρτηρίες, ώστε να εμποδίζεται η παράνομη είσοδος και έξοδος, προς και από την εθνική οδό.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Μπίλλιας επισήμανε ότι «έχουν δημιουργηθεί πολλές επιχειρήσεις εκατέρωθεν της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και παρατηρείται είσοδος και έξοδος των αυτοκινητιστών από σημεία που δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας με συνέπεια να υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα οδικής ασφάλειας, από το να γίνει κάποιο μικρό ατύχημα, όπως αυτά που συμβαίνουν συχνά, μέχρι και κάποιο δυστύχημα». Παράλληλα, όπως είπε, οι παρόδιες επιχειρήσεις δεν εξυπηρετούνται επαρκώς σε όλο το μήκος της εθνικής οδού καθώς υπάρχουν πολλές ασυνέχειες που θα καταργηθούν με την κατασκευή και λειτουργία παράπλευρου οδικού δικτύου. Με τον τρόπο αυτό, ο αυτοκινητόδρομος θα είναι κλειστός, θα βελτιωθεί η ασφάλεια και η κυκλοφοριακή του ικανότητα γιατί δεν θα μπαίνουν και θα βγαίνουν αυτοκίνητα από μη αδειοδοτημένους κόμβους, ενώ παράλληλα θα εξυπηρετηθούν και οι επιχειρήσεις της περιοχής και οι εργαζόμενοι σε αυτές από το παράπλευρο δίκτυο.

Σε ό,τι αφορά το τμήμα από τον κόμβο της Θέρμης ως την Καρδία, επισήμανε ότι τώρα θα ξεκινήσει η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. «Εκεί δεν υπάρχει καν παράπλευρο δίκτυο, εκτός από ένα πολύ μικρό σημείο. Συνεπώς θα πρέπει να γίνει η κατασκευή παράπλευρου δικτύου για να εξυπηρετούνται παρόδιες επιχειρήσεις, να μην υπάρχει πρόβλημα οδικής ασφάλειας και να τοποθετηθούν ηχοπετάσματα σε περιοχές όπως η Καρδία αλλά και η επέκταση της Θέρμης», τόνισε ο κ. Μπίλλιας.

Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των απαραίτητων διαδικασιών για το έργο της αναβάθμισης της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Μουδανιών από τον κόμβο Κ12 ως τον κόμβο της Θέρμης, ανέφερε: «Στόχος είναι να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις που χρειάζονται είτε πρόκειται για απαλλοτριώσεις είτε για άλλα ζητήματα μέσα στο 2025 και μετά να τα υποβάλλουμε στη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ στις αρχές του 2026 για να δημοπρατήσουμε το έργο το πρώτο τετράμηνο του 2026».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των έργων εκτιμάται σε τρία χρόνια και πρόσθεσε πως δεν αναμένονται προβλήματα με τις απαλλοτριώσεις, αλλά κυρίως καθυστερήσεις κατά τις εργασίες παράκαμψης των δικτύων κοινής ωφελείας.