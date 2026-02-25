Χατζηθεόκλητος: Το κάθε ευρώ του δημότη Θεσσαλονίκης το σεβόμαστε και το αξιοποιούμε

Εξηγήσεις για το πως χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα από τις αυξήσεις των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τα έτη 2024 και 2025 έδωσε ο αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Ευθύμης Χατζηθεόκλητος, στην ειδική συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ο κ.Χατζηθεόκλητος κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση του δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης, Κώστα Ιακώβου, για τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη ζητώντας από τη διοίκηση να «αποτυπώσει με σαφήνεια εάν η επιβάρυνση που επωμίστηκαν νοικοκυριά και επιχειρηματίες μεταφράστηκε σε ουσιαστική βελτίωση των υπηρεσιών».

«Το κάθε ευρώ έχει την αξία του και πρέπει να το σεβόμαστε και να το αξιοποιούμε όσο καλύτερα μπορούμε», απάντησε ο αντιδήμαρχος Οικονομικών, αναφέροντας πως το ποσό για τα νοικοκυριά έπειτα από τις αυξήσεις των δύο ετών ανέρχεται σε 75 ευρώ και για τους επαγγελματίες 190 ευρώ ετησίως.

Όπως είπε, από αυτά τα χρήματα στον τομέα της καθαριότητας οι δράσεις πλυσίματος με υδροφόρες και μικρά ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 20%, ενώ αυξήθηκε η διαθεσιμότητα του στόλου των απορριμματοφόρων κατά 65% γιατί βελτιώθηκαν οι επισκευές και οι συντηρήσεις.

Όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό, ο κ.Χατζηθεόκλητος απάντησε πως δόθηκε η δυνατότητα με 2 εκατ. ευρώ να χρηματοδοτηθούν εργασίες επισκευής και υποδομών. Ειδικότερα, να αποκατασταθούν φθορές και λειτουργικά προβλήματα σε υποδομές φωτισμού, να ενισχυθεί η ασφάλεια του δικτύου και να βελτιωθεί η απόδοση του δημοτικού φωτισμού, να συντηρηθεί κι να αποκατασταθεί το υπόγειο δίκτυο σε οδούς με παλαιωμένο δίκτυο και να ενισχυθεί ο δημοτικός φωτισμός σε μέρη που ήταν στο σκοτάδι.

«Η Θεσσαλονίκη έχει διαφορά τα δύο τελευταία χρόνια που είμαστε στη διοίκηση σε καθαριότητα, πράσινο, δημόσιο χώρο, κοινωνική πολιτική, σχολική στέγη, αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι απέραντο εργοτάξιο και τα εμβληματικά έργα δεν ξεκίνησαν ακόμη», πρόσθεσε ο κ.Χατζηθεόκλητος, καλώντας τους συμβούλους να ενημερωθούν ακόμη περισσότερο για το έργο που γίνεται στην πόλη στη δημόσια απολογιστική της διοίκησης Αγγελούδη που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου στο «Ολύμπιον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ