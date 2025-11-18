MENOY

Χαλκιδική: Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής για το αιολικό πάρκο στην Ορμύλια

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, µε την απόφαση 195/2025, απέρριψε την αίτηση αναστολής, που είχαν υποβάλλει ο Δήµος Πολυγύρου, φορείς και κάτοικοι της Ορµύλιας, του Πολυγύρου και των γύρω περιοχών, σχετικά µε τις διοικητικές πράξεις, που αφορούν την εγκατάσταση του αιολικού σταθμού “Κουκουβίνα”.

Το Δικαστήριο ωστόσο επισημαίνει ρητά ότι το έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί, όσο εκκρεμεί η διαδικασία ουσιωδώς τροποποίησης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΜΠΕ), η οποία προβλέπει σημαντικές αλλαγές στη χωροθέτηση και τον αριθμό των ανεμογεννητριών. Έτσι απαγορεύεται κάθε εργασία που σχετίζεται µε τις ανεμογεννήτριες ή τους δρόμους πρόσβασης μέχρι να εγκριθεί η νέα μελέτη.

Η εταιρία δύναται να εκτελεί µόνο εργασίες που αφορούν τον υποσταθµό, τις οποίες ήδη είχε ξεκινήσει, βασιζόμενη στην αδειοδότηση του 2021.

Παράλληλα µε την Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού (9/11/2025), εγκρίθηκε η ΜΠΕ του ίδιου έργου υπό αυστηρούς όρους και περιορισμούς. Μεταξύ αυτών:

  • Καταργείται η ανεµογγενήτρια ΑΓ/1, επειδή βρίσκεται κοντά στο μεσαιωνικό κάστρο της
    Παλαιοφυλακής
  • ζητείται μετατόπιση της ΑΓ/2,
  • επιβάλλεται αναθεώρηση και επανυποβολή της µελέτης µε τις τροποποιήσεις,
  • και ορίζεται ότι όλες οι εργασίες πρέπει να γίνουν υπό την επίβλεψη της Εφορείας
    Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής

Τέλος, τέθηκε υπό δηµόσια διαβούλευση η ΜΠΕ για το γειτονικό αιολικό πάρκο “ΑΓΚΑΝΟΣ”,
που αποτελείται από τέσσερις (4) ανεμογεννήτριες και βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Πολυγύρου και Βραστάμων, για το οποίο ο Δήμος σκοπεύει να υποβάλλει Απόψεις – Αντιρρήσεις για την προσβολή του εν λόγω έργου.

Ανεμογεννήτριες Χαλκιδική

