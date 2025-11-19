Χαλκιδική: Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση στο αποχετευτικό δίκτυο της Δημοτικής Κοινότητας Κρήμνης

Μία ακόμη σημαντική τεχνική παρέμβαση ολοκλήρωσε ο Δήμος Πολυγύρου, αυτή τη φορά στη Δημοτική Κοινότητα Κρήμνης, δίνοντας λύση σε ένα ζήτημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους της περιοχής εδώ και χρόνια. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη αποκατάσταση προβλημάτων αποχέτευσης, μετά τις ολοκληρωμένες εργασίες στα Ριζά και στον Γεροπλάτανο.

Η συγκεκριμένη βλάβη είχε δημιουργήσει επανειλημμένα δυσλειτουργίες, φτάνοντας στο σημείο να απαιτείται η παρουσία εξωτερικού συνεργείου τουλάχιστον δύο φορές κάθε χρόνο για την απόφραξη των αγωγών. Με τη στοχευμένη παρέμβαση των τεχνικών υπηρεσιών, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε πλέον οριστικά.

“Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με προσωπικό και μηχανήματα του Δήμου, επιβεβαιώνοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτέλεσε η παρέμβαση στον Γεροπλάτανο, όπου χρειάστηκε η συμβολή εξωτερικού συνεργείου στο τελικό στάδιο”, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου.

«Με συνέπεια και σχέδιο αντιμετωπίζουμε χρόνιες εκκρεμότητες που επηρεάζουν την καθημερινότητα των δημοτών μας. Η ολοκλήρωση της παρέμβασης στην Κρήμνη αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς έναν Δήμο λειτουργικό και ασφαλή. Συνεχίζουμε με στόχο καμία περιοχή να μη μένει πίσω και κανένα πρόβλημα να μη μένει άλυτο», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Ζερβοχωρίων, Ευάγγελος Αρβανίτης.