Χαλκιδική: Αναβαθμίζεται το δημοτικό στάδιο Πολυγύρου με ανακαινισμένες κερκίδες και νέο χλοοτάπητα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Πολυγύρου, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων και βελτίωσης των συνθηκών άθλησης για συλλόγους και πολίτες. Οι εργασίες αφορούν τόσο στην αναβάθμιση των υποδομών όσο και στην ανάδειξη του σταδίου ως σύγχρονου αθλητικού πυρήνα της περιοχής.

Νέα όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου

Στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου τοποθετήθηκαν σύγχρονα όργανα εξωτερικής γυμναστικής, διευρύνοντας τις δυνατότητες άθλησης για όλους τους δημότες και ενισχύοντας τη λειτουργική αξία του αθλητικού συγκροτήματος.

Αποκατάσταση των κερκίδων με νέο δάπεδο και μόνωση

Οι παλιές φθορές των κερκίδων αποκαταστάθηκαν πλήρως, με την αντικατάσταση του δαπέδου και την τοποθέτηση μονωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή και προστασία. Οι εγκαταστάσεις είναι πλέον πιο ασφαλείς και λειτουργικές για τους φιλάθλους.

500 νέα καθίσματα στην κεντρική θύρα

Μεγάλη ενίσχυση δέχτηκε το στάδιο χάρη στη χορηγία καθισμάτων από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κατόπιν αιτήματος του μέλους της Νίκης Πολυγύρου, Χρήστου Γραμμένου, προς τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Συνολικά 500 νέα καθίσματα αντικατέστησαν τα παλιά, αποκαθιστώντας πλήρως την εικόνα και τη λειτουργικότητα της κεντρικής θύρας.

Στο τελικό στάδιο η διαδικασία για νέο συνθετικό χλοοτάπητα

Η πιο ουσιαστική παρέμβαση αφορά την πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου. Με αξιοποίηση του προγράμματος «Φιλόδημος» και έχοντας εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, ο Δήμος βρίσκεται στη φάση εκκίνησης του διαγωνισμού για την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα. Πρόκειται για έργο που αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των ομάδων της πόλης και της τοπικής φίλαθλη κοινότητας.

«Οι παρεμβάσεις που υλοποιούμε στο Δημοτικό Στάδιο Πολυγύρου δεν είναι απλώς τεχνικές εργασίες· είναι επένδυση στη νεολαία, στους συλλόγους μας και σε όλους όσοι αγαπούν τον αθλητισμό. Με τις νέες υποδομές αναβαθμίζουμε ουσιαστικά την ποιότητα άθλησης που προσφέρει η πόλη μας. Ειδικά η αντικατάσταση του χλοοτάπητα, ένα αίτημα πολλών ετών, θα δώσει νέα πνοή στον χώρο και θα επιτρέψει στις ομάδες μας να προπονούνται και να αγωνίζονται σε συνθήκες υψηλού επιπέδου. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να έχουμε ολοκληρώσει την πλήρη ανακαίνιση του σταδίου.», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Λευτέρης Ταρκάσης.