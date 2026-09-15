Ανοίγουν οι εγγραφές στα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη – Νέα εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες

Με νέα τμήματα, περισσότερες επιλογές και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους ξεκινά η νέα δημιουργική χρονιά στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.



Τα πολιτιστικά τμήματα και εργαστήρια του Δήμου ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, με την έναρξη των μαθημάτων να έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και τις εγγραφές να είναι ήδη ανοιχτές, από σήμερα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.



Χορός, θέατρο, ζωγραφική, φωτογραφία, αγιογραφία, κεραμική, χορωδία, εσωτερική διακόσμηση και παραδοσιακοί χοροί συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα, που απλώνεται στις δημοτικές κοινότητες και δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης και δημιουργικής έκφρασης.



Το πρόγραμμα για τη νέα χρονιά περιλαμβάνει:

Χορό για παιδιά από 4 ετών, με κλασικό και μοντέρνο χορό.

Μοντέρνο χορό ενηλίκων, με κλασικό, λάτιν, μοντέρνο, τζαζ και μιούζικαλ.

Θεατρικό εργαστήρι ενηλίκων.

Θέατρο για παιδιά από 4 ετών, με θεατρικό εργαστήρι, σκηνογραφία, ενδυματολογία και διαδραστικό παιχνίδι.

Ζωγραφική για παιδιά και ενήλικες,

Παιδικά workshops ζωγραφικής από 4 ετών, «Ζωγραφίζοντας με τους Μεγάλους – Art Explorers», σε συνδυασμό με διαδραστικό παιχνίδι.

Φωτογραφία, με τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων και ψηφιακή επεξεργασία.

Αγιογραφία και κεραμική, με τμήματα παιδιών και ενηλίκων.

Εσωτερική διακόσμηση, με αντικείμενο το χρώμα, τα υλικά και τις υφές, τη λειτουργικότητα και αισθητική του χώρου, το έπιπλο, τον φωτισμό και τα διακοσμητικά στοιχεία.

Χορωδία, με παιδικό τμήμα και τμήμα ενηλίκων.

Παραδοσιακούς χορούς ενηλίκων σε Πανόραμα, Χορτιάτη, Ασβεστοχώρι και Εξοχή.

Παραδοσιακούς χορούς στο Φίλυρο και στην Πυλαία, με τμήματα παιδιών και ενηλίκων



Μια ακόμη δημιουργική χρονιά ξεκινά, δίνοντας σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να ανακαλύψουν νέες δεξιότητες.

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές και ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη ενημερώνει τους δημότες πως οι θέσεις στα τμήματα είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2313 302637