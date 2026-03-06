Ανακατασκευάστηκαν πλήρως δύο παιδικές χαρές στον Δήμο Θεσσαλονίκης – Δείτε φωτο

Δύο πλήρως ανακατασκευασμένες παιδικές χαρές, στις οδούς Μπότσαρη – Μορφέως και Μπαλκαμπάση – Μερκουρίου, στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα, παραδόθηκαν ξανά σήμερα στους κατοίκους του δήμου Θεσσαλονίκης.

«Δύο χώροι που παρέμεναν υποβαθμισμένοι, μετατράπηκαν σε σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές παιδικές χαρές, με νέο εξοπλισμό, ασφαλή δάπεδα και παρεμβάσεις που βελτιώνουν συνολικά τον δημόσιο χώρο της γειτονιάς», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Προσέθεσε δε, πως ήδη έχουν δημιουργηθεί επτά νέες παιδικές χαρές σε διαφορετικές γειτονιές, ενώ πολύ σύντομα θα παραδοθεί ακόμη μία ανακαινισμένη παιδική χαρά, στην οδό Πλαστήρα, στην περιοχή της Χαριλάου.

«Η αναβάθμιση των δημόσιων χώρων στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης παραμένει σταθερή προτεραιότητα. Για μια πόλη πιο ανθρώπινη, πιο φιλική για τα παιδιά και τις οικογένειες», σημείωσε ο δήμαρχος.