MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος κατέθεσε η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου. Η ίδια επισήμανε ότι η Χαλκιδική αντιμετωπίζει ουσιαστικές δημογραφικές προκλήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία.

Το αίτημα συνοδεύεται από τεκμηριωμένα δημογραφικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, τα οποία καταγράφουν τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού και του μαθητικού δυναμικού στη Χαλκιδική την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, επίκειται η νέα φάση του προγράμματος μετεγκατάστασης, η οποία αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η επέκταση του προγράμματος σε επιπλέον περιοχές της χώρας.

Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Βούλγαρος για διακίνηση ηρωίνης – Η Roxy ξετρύπωσε πέντε κιλά στο πάτωμα του ΙΧ του – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

“Καρφιά” Πολάκη κατά Τσίπρα για την υπόθεση Παναγόπουλου: “Τότε δεν σήκωναν το θέμα, τώρα φτιάχνουν διαφανοδιαύγειες”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χίος: Νέες φωτογραφίες από τη λέμβο με τους μετανάστες – Φαίνεται αρχικά μισοβυθισμένη πριν βουλιάξει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Αρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ – Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 7 ώρες πριν

“Λίφτινγκ” σε ακόμη ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην “καρδιά” της Θεσσαλονίκης: Πού βρίσκεται – Δείτε βίντεο και φωτο

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Η Σία Κοσιώνη για την περιπέτεια της υγείας της: Τίποτα δεν είναι δεδομένο – Ο άνδρας μου ήταν ο φύλακας άγγελός μου