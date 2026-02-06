Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης για αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος

Αίτημα ένταξης της Χαλκιδικής στο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος κατέθεσε η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Αικατερίνη Ζωγράφου. Η ίδια επισήμανε ότι η Χαλκιδική αντιμετωπίζει ουσιαστικές δημογραφικές προκλήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία.

Το αίτημα συνοδεύεται από τεκμηριωμένα δημογραφικά και εκπαιδευτικά δεδομένα, τα οποία καταγράφουν τη μείωση του μόνιμου πληθυσμού και του μαθητικού δυναμικού στη Χαλκιδική την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας τις δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής, επίκειται η νέα φάση του προγράμματος μετεγκατάστασης, η οποία αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί η επέκταση του προγράμματος σε επιπλέον περιοχές της χώρας.