Ζντοβτς: Εξαιρετική δουλειά στην άμυνα, οι παίκτες μου έδειξαν χαρακτήρα

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Γιούρι Ζντοβτς μετά τη σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 78-73 στο «Nick Galis Hall».

Ο Σλοβένος τεχνικός αποθέωσε τους παίκτες του για την αμυντική τους προσπάθεια και τον χαρακτήρα που έδειξαν στα κρίσιμα σημεία του αγώνα.



«Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Στο τέλος κινδυνεύσαμε να χάσουμε το ματς από τα δικά μας λάθη και την απώλεια του Μπράουν λόγω φάουλ, όμως σταθήκαμε τυχεροί και παίξαμε εξαιρετική άμυνα, κάτι που μας χάρισε τη νίκη», δήλωσε στην ΕΡΤ ο προπονητής του Δικεφάλου.

Ο Ζντοβτς στάθηκε και στη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων: «Μπορούμε να βελτιωθούμε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και συνεχόμενα ταξίδια, αλλά θα βρούμε τρόπο. Οι παίκτες έδειξαν χαρακτήρα και ενέργεια, κάτι που είναι πολύ σημαντικό».

Σε ερώτηση για την επικείμενη είσοδο του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ, απάντησε λακωνικά: «Δεν κάνω πολιτικές, είμαι προπονητής. Αυτή είναι η δουλειά μου».

