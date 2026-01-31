Ξέσπασε στο δεύτερο ημίχρονο και λύγισε την Καρδίτσα ο Ηρακλής, με ηγέτες Μωραΐτη και Ντέιβις

Ο Ηρακλής πήρε τη νίκη με 93-73 στο Ιβανώφειο κόντρα στην Καρδίτσα στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL φτάνοντας τις 7 νίκες στη διοργάνωση.

Με όπλο την ενέργεια, την άμυνα και έναν εξαιρετικό Μωραΐτη, ο Ηρακλής κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του μετά το πρώτο μέρος της αναμέτρησης σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα ξεσπάσματα των γηπεδούχων στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο αγώνας

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με καλάθι και φάουλ πάνω στον Τζέφερσον για την Καρδίτσα, με τον ίδιο να ευστοχεί και στη συμπληρωματική βολή, πριν σημειώσει και το δεύτερο προσωπικό του καλάθι, δίνοντας από νωρίς προβάδισμα πέντε πόντων στους φιλοξενούμενους.

Για τον Ηρακλή, τους πρώτους πόντους πέτυχε ο Ντέιβις, έπειτα από κλέψιμο της μπάλας και τελείωμα στον αιφνιδιασμό.

Στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης, οι Μπράντον και Ντέμιεν Τζέφερσον είχαν σημειώσει και τους 10 πόντους της Καρδίτσας, χτίζοντας διαφορά έξι πόντων.

Στο 5ο λεπτό, το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Ηρακλή από τον Μωραΐτη, σε συνδυασμό με τις δύο εύστοχες βολές του στην αμέσως επόμενη φάση, έριξαν τη διαφορά στους τρεις πόντους (9-12) ενώ λίγο αργότερα, ο Σμιθ με εντυπωσιακό κάρφωμα χάρισε τη φάση του πρώτου δεκαλέπτου στους γηπεδούχους.

Ωστόσο, ο Μπράντον Τζέφερσον απάντησε με εύστοχο τρίποντο, φτάνοντας τους 12 πόντους και τα 2 ριμπάουντ στο τέλος της πρώτης περιόδου, με τον Ντέμιεν Τζέφερσον να προσθέτει 5 πόντους και 2 ριμπάουντ για την Καρδίτσα.

Από πλευράς Ηρακλή, ο Μωραΐτης ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο με 7 πόντους, ενώ ο Φάντερμπερκ ακολούθησε με 6 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Ηρακλής μπήκε πιο δυναμικά, μειώνοντας γρήγορα τη διαφορά στους τρεις πόντους.

Στο τρίτο λεπτό του δεκαλέπτου, ο Γουέαρ κάρφωσε εντυπωσιακά, κέρδισε και το φάουλ, ευστοχώντας στη μία από τις δύο βολές.

Εκμεταλλευόμενος την αστοχία των φιλοξενούμενων από την περιφέρεια, αλλά και τις αποτελεσματικές επιθετικές ενέργειες του Γουέαρ, με καλάθια και κερδισμένες βολές, ο Ηρακλής κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (27-27), με τέσσερα λεπτά να απομένουν για το τέλος του ημιχρόνου.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο Δίπλαρος ευστόχησε σε τρίποντο, ενώ το follow-up κάρφωμα του Ντέμιεν Τζέφερσον έστειλε και πάλι τη διαφορά στους πέντε πόντους υπέρ της Καρδίτσας.

Το πρώτο μέρος της αναμέτρησης ολοκληρώθηκε με τρίποντο του Σμιθ για τον Ηρακλή, διαμορφώνοντας το ισόπαλο 38-38.

Μέχρι εκείνο το σημείο, οι Μπράντον Τζέφερσον με 16 πόντους και Ντέμιεν Τζέφερσον με 14 είχαν πετύχει τους 30 από τους συνολικά 38 πόντους της Καρδίτσας ενώ για τον Ηρακλή, Γουέαρ και Μωραΐτης είχαν από 8 πόντους, με τον Σμιθ να ακολουθεί με 7.

Το τρίτο δεκάλεπτο ξεκίνησε ιδανικά για την Καρδίτσα, με τον Μπράντον Τζέφερσον να υπογράφει ένα σερί 5-0 για τους φιλοξενούμενους, πετυχαίνοντας αρχικά δίποντο και στη συνέχεια εύστοχο τρίποντο, φτάνοντας τους 21 προσωπικούς πόντους.

Ακολούθησε ανταλλαγή τριπόντων ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον Μπράντον Τζέφερσον να ευστοχεί εκ νέου από την περιφέρεια και τους Μωραΐτη και Σύλλα να απαντούν για τον Ηρακλή.

Με το κάρφωμα του Γουέαρ, οι γηπεδούχοι έφεραν και πάλι το παιχνίδι στα ίσια, στα πρώτα πέντε λεπτά της περιόδου (48-48).

Λίγο αργότερα, ο Μωραΐτης με κλέψιμο και τελείωμα της φάσης με λέι απ έδωσε το πρώτο προβάδισμα στον Ηρακλή στο παιχνίδι, ενώ στην αμέσως επόμενη επίθεση σκόραρε ξανά, ανεβάζοντας τη διαφορά στους τέσσερις πόντους.

Ο Ηρακλής συνέχισε με ένταση και ενέργεια, τρέχοντας ένα εντυπωσιακό σερί 11-0, το οποίο του επέτρεψε να αποκτήσει προβάδισμα εννέα πόντων και να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 21-14 απέναντι στην Καρδίτσα.

Το τέταρτο δεκάλεπτο άνοιξε δυναμικά για τον Ηρακλή, με τον Τσιακμά να σκοράρει αρχικά και να κερδίζει φάουλ, διαμορφώνοντας ένα έμμεσο τρίποντο.

Η Καρδίτσα, σε λιγότερο από ένα λεπτό από την έναρξη, βρέθηκε σε μειονεκτική θέση καθώς έκανε τέσσερα φάουλ, με αποτέλεσμα οι γηπεδούχοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να μπουν νωρίς στο μπόνους, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +14 με εύστοχες βολές.

Η ομάδα των φιλοξενούμενων δεν κατάφερε να εμφανίσει την ίδια ένταση στο δεύτερο μισό, με τον Ηρακλή να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι και να κλείνει το δεκάλεπτο με 34 πόντους, σε αντίθεση με τους 21 της Καρδίτσας, εξασφαλίζοντας την τελική νίκη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τηγάνης, Κατραχούρας, Λεβεντάκος

ΤΑ ΔΕΚΆΛΕΠΤΑ: 17-22, 38-38, 59-52, 93-73

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 18η αγωνιστική της Stoiximan GBL ο Ηρακλής αντιμετωπίζει εκτός έδρας το Περιστέρι Betsson (7/2, 18:00) ενώ η Καρδίτσα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR (8/2, 16:00).

