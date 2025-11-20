“Σφύριξαν φάουλ εδώ!” – Η έντονη διαμαρτυρία του Σρέντερ για το ΠΑΟΚ-Μπράουνσβαϊγκ

Ο Γερμανός διεθνής αστέρας του NBA, Ντένις Σρέντερ, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση των διαιτητών στην τελευταία φάση του αγώνα ΠΑΟΚ-Μπράουνσβαϊγκ.

Ο ΠΑΟΚ εχθές το βράδυ (19/11) υποδέχτηκε τη Μπράουνσβαϊγκ στα πλαίσια της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης του Fiba Europe Cup και επικράτησε με 88-87, καταλαμβάνοντας έτσι την πρώτη θέση του ομίλου και την πρόκριση στην φάση των «16» της διοργάνωσης.

Το τέλος του αγώνα ήταν κάτι παραπάνω από δραματικό. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 86-85 10 δευτερά πριν τη λήξη του αγώνα. Οι γερμανοί κάνουν επίθεση με τον πρώην μπασκετμπολίστα της ΑΕΚ, Γιόσουα Ομπιέσε, να ευστοχεί σε αριστερό lay-up. Το χρονόμετρο δείχνει 0.05, με τον δικέφαλο του βορρά να έχει πέντε δέκατα του δευτερολέπτου να πετύχει ένα θαύμα. Ο Γιούρι Ζντοβτς κάλει time-out και σχεδιάζει ένα play για να πάει η μπάλα στον Μουρ.

Έτσι και έγινε. Μετά την επαναφορά η μπάλα πήγε στον Μουρ και στον λιγοστό χρόνο που απέμενε ο σεντερ του ΠΑΟΚ παίρνει το φάουλ και κερδίζει δύο ελεύθερες βολές, τις οποίες και εκτέλεσε με μεγάλη ψυχραιμία ευστοχώντας και στις 2, με τον δικέφαλο του βορρά να παίρνει με αυτόν τον τρόπο μία μεγαλειώδης πρόκριση και το γήπεδο να σείεται από τους πανηγυρισμούς.

Ένας από τους ελάχιστους που δε χάρηκαν με το χθεσινό ματς και την εξέλιξη του ήταν, πέρα από τους παίκτες της Μπράουνσβαϊγκ, ο Ντένις Σρέντερ. Ο διεθνής αστέρας του NBA πέρα από αθλητής, είναι και επιχειρηματίας καθώς κατέχει μεγάλο ποσοστό στον γερμανικό σύλλογο που είναι και η ομάδα από την οποία ξεκίνησε τη καριέρα του.

Ο Σρέντερ ανέβασε δύο stories στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στα οποία τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση της διαιτησίας στη τελευταία φάση.

Στο πρώτο στόρι ο Γερμανός guard έγραψε ότι «Οι διαιτητές σφύριξαν φάουλ σε αυτή την φάση, (Ο Μουρ) ξεκάθαρα κλώτσησε μπροστά το πόδι του. Fiba Europe Cup πρέπει να αντιδράς καλύτερα».

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Όλες οι ομάδες και οι εθνικές πρέπει να έχουν στη διάθεση τους ένα challenge που θα μπορούν να αλλάζουν μία λανθασμένη απόφαση του διαιτητή. Το challenge που έκαναν μόλις για να αναβαθμιστεί ένα κανονικό φάουλ σε αντιαθλητικό φάουλ, δεν είναι σοβαρή απόφαση».