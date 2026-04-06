Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων – “Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα”

Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου, Άννα–Μαρία, η οποία τοποθετήθηκε για τη συμπεριφορά των media απέναντι στην οικογένειά της έπειτα και από την περιπέτεια υγείας που περνάει ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής. Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθετε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ», ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.