Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων – “Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα”

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου, ΆνναΜαρία, η οποία τοποθετήθηκε για τη συμπεριφορά των media απέναντι στην οικογένειά της έπειτα και από την περιπέτεια υγείας που περνάει ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής. Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθετε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ», ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πτώση ατόμου σε βράχια στο Αγγελοχώρι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Kατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Λιβανός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Κινήθηκα και κινούμαι πάντα με πυξίδα το εθνικό συμφέρον και την κοινωνική δικαιοσύνη

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 10 ώρες πριν

Το κουιντέτο ξύλινων πνευστών Αίολος επιστρέφει σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 δευτερόλεπτα πριν

ΠΑΕ Ηρακλής: Ανακοίνωσε νέο τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και ωράριο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Λίνα Σακκά: Δύσκολες ώρες για την ηθοποιό